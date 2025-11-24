日本ハムは24日、本拠地・エスコンフィールドで新入団選手のお披露目イベントを開催した。ドラフト1位指名の明大・大川慈英投手（22）ら新人7選手がファンの前で初めてユニホーム姿を披露した。

イベントには新庄剛志監督（53）も参加。冒頭で新人に対して「三つのお願い」として「一つは練習中、試合中に帽子が取れないように。ピッチャーは強烈なライナーがきて、かっこいい顔が潰れてしまう」と要望。さらに「スパイクを履いてひもを結んだ時に輪っかの部分が余らないように。あとは、2軍にいる間は茶髪禁止で。おしゃれしたかったら1軍に上がってこい。あと情報交換をDMでやりたいのでインスタを始めてください」と語った。

明大・大川は背番号27に決まり、新庄監督から「どこのポジションで投げたいか聞きたいですね」と投げ掛けられ、「これまでもずっとクローザーをしてきたので、クローザーで投げられるように頑張ります」と宣言した。さらに、指揮官から「最終的に先発はしたくない？」と聞かれ、「もちろん、クローザーでしっかり結果が出たら先発もやりたいです」と呼応した。

2位指名の大阪学院大・エドポロケイン外野手（22）は、メジャーではジャッキー・ロビンソンが背負い、全球団共通の永久欠番である背番号42に決定。「（左翼席後方の柱の上部にある）新庄ボードにまだ誰も当てたことがないと聞いているので、自分が一番最初に当てたい。3番センターを打ちたい」と当てたら111万円をゲットできる新庄ボードの第1号に意欲を見せる。背番号についても「昨日に新庄監督に背番号1は僕がいずれ付けさせてもらいますと伝えました」と背番号の継承も狙う。新庄監督も「レフト水谷君、センターエドポロ君、ライト万波君、夢あると思いませんか。期待しています」と笑顔を見せた。