沖縄県企業局は２４日、ダムから浄水場へ水を送る「導水管」が破損して大規模な漏水が発生し、本島中南部を中心とする１７市町村で同日正午頃から断水が発生する見込みと発表した。

別の水路から送水できるよう作業を進めており、早ければ２５日午前中にも断水が解消される見通しという。

断水が見込まれる地域は１１市町村（糸満市、豊見城（とみぐすく）市、うるま市、南城市、金武（きん）町、読谷（よみたん）村、嘉手納町、西原町、与那原町、南風原（はえばる）町、八重瀬町）の全域と、６市村（那覇市、浦添市、沖縄市、恩納（おんな）村、北中城（きたなかぐすく）村、中城（なかぐすく）村）の一部地域。影響戸数は集計中としている。

県企業局によると、２４日午前３時頃、同県大宜味（おおぎみ）村塩屋の県道に埋設されている導水管が破裂し、漏水していることを委託業者が確認した。道路が陥没して水があふれ出しており、周辺の道路は現在、全面通行止めとなっている。

破損した導水管は１９６７年に敷設されていることから、県企業局は老朽化が原因とみている。同局の宮城力局長は「応急給水が難しい状況にあり、県民におわびする」と述べ、節水への協力を呼びかけた。