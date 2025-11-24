＜子連れダブル不倫じゃ〜ん？＞ウワサ好きママたちをギャフンと成敗！！【第6話まんが：妻の気持ち】
私はミユキ。旦那・コウジと娘のサトを育てています。わが家は家で仕事をしているフリーランスの旦那が、サトの子育て担当と決まっています。幼稚園にお迎えに行ったり、サトと遊ぶのも旦那の役目です。休日は旦那が休みで私が仕事のこともあるので、そうすると旦那がサトを遊びに連れていってくれます。どうやらそのことにケチをつけてくるママ友がいるようです。よく一緒に遊んでくれているユウコちゃんが標的になりました。
私は、ユウコちゃんと一緒にママ友の輪に挨拶。そして、リリカは私を見つけると嬉しそうに駆け寄ってきて話しかけてきました。しかし「私の旦那とユウコちゃんが不倫をしているなんてウワサを流しているのは誰ですか？」と、私がいうと、一瞬でその場の空気が変わったのがわかりました。
私は、誤解を生じさせてしまった祝日の公園遊びの経緯についてもみなさんに説明しました。それから「勝手に人の旦那に触れるのはOKなのに、遊びに行くのはNGとか自分のルールを作り出すのはやめましょうね〜」と、リリカにもしっかりくぎを刺したのです。
最近は男性でも子育てに積極的に関わりますよね。
“パパ友”の間ではよいのかもしれませんが“ママ友”の間では理解されにくいことがわかりました。
でもしょうがないですよね。世の中はまだまだママが子育てを担っていて、わが家のような形は珍しいのかもしれません。
それにしても、人のことばかり気にする暇があるなら、自分の子どものことをもっと考えた方がよっぽどいいのではと思います。
今回みんなの意見もわかったので、今後は距離感などなるべく注意するように旦那と相談をして、ユウコちゃんには変わらず付き合っていってもらいたいと思っています。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・石井弥沙
