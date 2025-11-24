¿Íµ¤¥³¥ó¥Ó²ò»¶¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤È·ëº§¤ò·Ð¤Æ¡Ä40ºÐ·Ý¿Í¤¬Æñ´Ø»î¸³à¹ç³Ê¾ÚÌÀ½ñá¸ø³«¡Ö¤µ¤¹¤¬¤À¤Ê¡Á¡×¡Ö·Ý¿Í¤µ¤ó¤ò¤ä¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤Û¤ó¤È¤¹¤´¤¤¡×¤ÎÀ¼
¡Ö±Ñ¸¡½à1µé¡×¹ç³Ê¾ÚÌÀ½ñ¤ò¸ø³«
¡¡¸µ¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥¾¥Õ¥£¡¼¡×¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¥³¥ó¥Èºî²È¤Î¾åÅÄ¹ÒÊ¿(40)¤¬¡Ö±Ñ¸¡½à1µé¡×¹ç³Ê¤òÊó¹ð¤·¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤ò¶Ã¤«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¹ç³Ê¤·¤¿¡×¤ÈX¤Ë½ñ¤¹þ¤ß¡¢¼ÂÍÑ±Ñ¸ìµ»Ç½¸¡Äê¡Ö½à1µé¡×¤Î¹ç³Ê¾ÚÌÀ½ñ¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö ¾åÅÄ¤µ¤ó¥¹¥´¥¤¡ª¡ª¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö·Ý¿Í¤µ¤ó¤ò¤ä¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤Û¤ó¤È¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¡ª¡ª¡ª¡×¡Ö¤µ¤¹¤¬¤À¤Ê¡Á¡×¡ÖÊÙ¶¯ÊýË¡¤¬ÃÎ¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤È½ËÊ¡¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£¡¡¾åÅÄ¤Ï·ÄØæµÁ½ÎÂç³ØË¡³ØÉôÂ´¶È¸å¤Ë·àÃÄ¤ò´úÍÈ¤²¤¹¤ë¤Ê¤É·ÝÇ½³èÆ°¤ò³«»Ï¡£¥³¥ó¥È°¦¤¬¶¯¤¯¡¢2014Ç¯4·î¤ËÁêÊý¤Î¥µ¥¤¥È¥¦¥Ê¥ª¥¤È¥¾¥Õ¥£¡½¤ò·ëÀ®¡¢2023Ç¯11·î¤Ë²ò»¶¤·¤¿¡£Æ±Ç¯12·î¤Ë¥¿¥ì¥ó¥È¤Ç¸µAKB48¤Î¾¾°æºé»Ò(34)¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£