¥Ô¥ó¥¯¤Î°áÁõ¤Ç¼ê¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ
¡¡½÷À¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Öukka¡×¤Î¶Üß·¤â¤¢(19)¤¬¥Ô¥ó¥¯°áÁõ¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤éÀä»¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼«¿È¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤·¤¿¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö ¡ÖÆÃÊÌ¤Ê½Ö´Ö¡Á¤Ä¤Ê¤°Re:RAY¡Á¡×¤òÅÔÆâ¤Ç³«ºÅ¤·¤¿¶Üß·¡£
¡¡¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤âÃåÍÑ¤·¤¿¥Ô¥ó¥¯¤Î°áÁõ¤ÇÎ¾¼ê¤ò¹ç¤ï¤»¤¿à´¶¼Õ¥Ý¡¼¥ºá¤òX¤Ë¥¢¥Ã¥×¡£¡ÖËÜÅö¤Ë¼«Ê¬¤Î¤ä¤ê¤¿¤¤»ö¤ò¡¢ Âô»³µÍ¤á¹þ¤Þ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤¿¡ª ¤ß¤ó¤Ê¤ËÂô»³Ë«¤á¤Æ¤â¤é¤¨¤Æ¤È¤Æ¤â¹¬¤»¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤È´¶¼Õ¤·¤¿¡£
¡¡SNS¤Ç¤Ï¡Ö¤â¤¢¤Á¤ã¤ó¤Ïukka¤Î¿½¤·»Ò¡×¡ÖºÇ¹â!¥·¥Ó¥ì¤¿¡Á¡×¡Ö¹¬¤»²á¤®¤ëºÇ¹â¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ç¤·¤¿¡×¡Ö¥´¥Þ¥¤Ë»÷¤Æ¤ë¡×¡Ö¥Ñ¥Ñ¤Ë¤½¤Ã¤¯¤ê¡×¡ÖÍ¾±¤¤Çº£¤â¥Ë¥³¥Ë¥³¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¶Üß·¤Ï¡¢¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¤ÇÀéÍÕ¸©È¬³¹»ÔµÄ²ñµÄ°÷¤Î¸åÆ£Í´¼ù¤µ¤ó¤ÎÄ¹½÷¡£¡Ö¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¡×¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤·¤¿¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¸åÆ£¿¿´õ¤ÏÇìÊì¤Ë¤¢¤¿¤ë¡£