¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î³×¥¸¥ã¥ó¤Ç¡Ä
¡¡¸µ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¸µÌÚÂç²ð¤µ¤ó¤¬à·ã¥ä¥»»ö¾ðá¤ò¹ðÇò¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼«¿È¤ÎYouTube¡Ö¸µÌÚÂç²ð¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤Ç¡Öº£¤Þ¤Ç¿©¤¤²á¤®¤Æ¤¿¤Î¤è¡£ÉÔÀÝÀ¸¤ÊÀ¸³è¤·¤Æ¤¿¤«¤é¡×¤ÈÂÎ½Å¤¬90¥¥í¶á¤¯¤¢¤Ã¤¿º¢¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö°û¤ß¤ËÍ¶¤ï¤ì¤Æ¤â¤¤¤«¤Ê¤¤¤·¡¢¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤Î²ó¿ô¤â¸º¤Ã¤Æ·ò¹¯¤À¤Í¡×¤È·ò¹¯Í¥Àè¤ò¶¯Ä´¡£¡Ö²¶¤Ã¤ÆÉþ¤ÏÁ´Éô£Ø£Ì¤À¤Ã¤¿¡£¥µ¥¤¥º¤Ï£Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤³¤Î¥Ñ¥ó¥Ä¤Ï£Ó¡££ÍÍú¤¤¤¿¤é¤Ö¤«¤Ö¤«¤À¤Ã¤¿¤Î¤è¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¡¡º£¤ÏÂç¹¥¤¤Ê³×¥¸¥ã¥ó¤òÃå¤³¤Ê¤¹¤Î¤¬À¸¤¤¬¤¤¤Ç¡Ö¿¿²Æ¤â¥¯¡¼¥é¡¼¥¬¥ó¥¬¥ó¤Ë¤·¤Æ³×¥¸¥ã¥ó¤òÃå¤Æ¤ë¤â¤ó¤Í¡£²È¤ÇÃå¤Æ¤ë¤À¤±¤Ç¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¾å¤¬¤ë¡×¤È¾Ð´é¤ÇÏÃ¤·¤¿¡£¡¡SNS¤Ç¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤À¤Ê¤¡¡¼¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¥¤¥±¥á¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¥Þ¥¸¥Ó¥Ó¤Ã¤¿¡×¡ÖËË¥³¥±¤Æ¤Þ¤¹¤ä¤ó¡Ä¡×¡Ö·ò¹¯Åª¤Ë¤ÏÁ´¤¯¸«¤¨¤Ê¤¤¤±¤É¡×¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸µÌÚ¤µ¤ó¤Ï90¥¥íÁ°¸å¤¢¤Ã¤¿ÂÎ½Å¤ò20¥¥í¶á¤¯¸ºÎÌ¤·¡¢¤½¤Î·ã¥ä¥»¤Ö¤ê¤¬¤·¤Ð¤·¤ÐÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£