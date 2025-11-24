塚田よおすけが9年ぶり勝利で大きく順位を上げた。（撮影：米山聡明）

23日付けの男子世界ランキングが発表された。

≪写真≫これが金子駆大愛用の中尺パターだ！

国内男子ツアー「ダンロップフェニックス」で9年ぶりの優勝を手にした40歳の塚田よおすけが、925位から528位と397ランクアップした。同大会を5位タイで終えた松山英樹は19位から一歩後退の20位に。以下、中島啓太が103位からトップ100入りの98位に浮上。114位の比嘉一貴、118位の金谷拓実、126位の久常涼と続く。世界ランキング1位のスコッティ・シェフラー（米国）、2位のローリー・マキロイ（北アイルランド）、3位のザンダー・シャウフェレ（米国）ら上位陣に大きな変動はなかった。
