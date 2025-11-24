BLACKPINKリサ、タイト衣装で美ボディライン際立つ「スタイルが神」「絵になる」の声
【モデルプレス＝2025/11/24】BLACKPINK（ブラックピンク）のリサ（LISA）が11月23日、自身のInstagramを更新。ボディラインが際立つ衣装姿に、反響が寄せられている。
【写真】K-POP人気美女「圧倒的な存在感」ド派手タイト衣装で美ヒップ際立つ
リサは「Squeezing in some quality time（充実した時間を過ごしている）」とつづり、写真を複数枚投稿。赤や黒、白などの派手な柄が印象的なタイトな服を纏ったショットでは、美しいボディラインを披露している。
この投稿に「格好良い」「スタイルが神」「圧倒的な存在感」「憧れる」「絵になる」などとコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
