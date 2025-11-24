【歯科医が教える】「症例数」だけじゃない!信頼できるオールオン4歯科医院の選び方

歯を失った部分にインプラントを埋め込む従来の治療法とは異なり、わずか4本のインプラントで上下の歯全体をサポートする「オールオン4」。治療期間が短く、手術後すぐに仮歯が入ることから、40代、50代の方からご高齢の方まで多くの患者さんから注目を集めています。今回は、オールオン4治療を安心して受けられる歯科医院選びのポイントについて、クローバー歯科・矯正歯科あべの天王寺院の永井先生に解説してもらいました。

監修歯科医師：

永井 伸人（クローバー歯科・矯正歯科あべの天王寺院）

国立徳島大学歯学部卒業。愛媛大学医学部附属病院歯科口腔外科研修医を経て、大阪の歯科医院にて研鑽を積む。同法人の副院長を務めた後、医療法人真摯会に入局。現在はクローバー歯科・矯正歯科あべの天王寺院の院長として、患者様一人ひとりに最適な「個別解」を提案する診療を実践。患者さんごとに経済状況や年齢、将来の展望を考慮した総合的な治療計画を立案し、誠実な診療を心がけている。日本口腔インプラント学会、日本顎咬合学会所属。

編集部

オールオン4のような大きな治療を受ける際、どこの歯科医院を選べばいいかわかりません。

永井先生

オールオン4のような大規模な治療では、費用面の相談や治療に対する不安など、歯科医師には直接伝えづらい相談も多くなります。したがって、専属のカウンセラーが在籍しているかどうかも、歯科医院選びのヒントにしていただければと思います。専属のカウンセラーがいることで、ドクターには聞きづらい疑問やお悩みなども、安心して相談する助けとなるでしょう。

編集部

確かに、カウンセラーの存在は心強いですね。そのほかに、チェックしておきたいポイントはありますか？

永井先生

症例数が豊富で、実際の治療例を写真等で示してくれる歯科医院を選ぶことをおすすめします。ご自身と似たような状態の患者さんがどのように治療を進め、どう改善していったのかを、写真を使って具体的かつ丁寧に説明してくれる医院であれば安心です。「先生が言うからそうなんだ」ではなく、患者さん自身が治療内容や進め方を十分に理解し、納得したうえで治療が受けられる歯科医院を選んでいただきたいと思います。

編集部

最後に、読者へメッセージをお願いします。

永井先生

自身の歯の状態でお悩みの方、とくに複数の歯に問題を抱えている方で、オールオン4に少しでも関心をお持ちでしたら、まずは専門の歯科医院に足を運んでご相談いただければと思います。一人ひとりでお口の状態やライフスタイルは異なりますので、ご自身に適した治療法を歯科医にじっくりとご相談ください。その際、オールオン4だけでなく、ほかの治療法も含めて複数の選択肢を提示し、それぞれの治療法の特徴やメリット・デメリットを説明してくれる歯科医院が安心です。さまざまな可能性を検討したうえで、ご自身に最適な治療法を見つけていただきたいと願っています。

