有名アスリートと結婚したモデルが、資格取得を報告した。

２４日までにインスタグラムで証明書を披露したのは、ラグビーＷ杯に３大会連続で出場した“笑わない男”こと稲垣啓太の妻・稲垣貴子。「ナチュラル＆ミネラル食品インストラクター資格を取得しました」と明かした。

「現代の食生活ではどうしても偏りやすい“ミネラル”。日々のごはんの中でどう取り入れて、からだ本来のリズムを心地よく整えるのかそんな基礎から実践までを丁寧に学ぶ時間でしたと勉強を振り返り、「選ぶものを少し意識するだけで、身体はちゃんと応えてくれる。その変化を感じる中で、自分や家族の選択も自然とアップデートされてきた気がします」と説明。

「これからも日々の中に生かしながら、少しずつシェアしていけたら嬉しいです そしていつか、自分でも講座を開けるように学びを続けていきます」とつづった。

みりんの工場を見学する姿などもアップ。フォロワーからは「おめでとうございます」「健康第一！旦那さんの事もあるからね」「素晴らしい」「見習います」「ストイックさ、ナンバーワンのモデルさんすぎます」「きこちゃんの頑張りは毎回凄（すご）いと思ってます」と祝福の声が届いている。

２人は２０２２年１月に結婚。貴子は身長１７８センチの９頭身スタイルを生かし、モデルとしてシャネルの広告などで活躍中。父は元プロ野球選手（南海、近鉄）で首位打者のタイトルも獲得した新井宏昌さんだ。また貴子は２３年８月に芸名を新井貴子から「稲垣貴子」に改名すると報告した。