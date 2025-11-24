リーグ連覇に5年ぶり日本一を達成したソフトバンクの優勝祝賀パレードが24日、福岡市内中心部で開催された。天候に恵まれたこともあり、沿道には昨年を1万人上回る29万人が集まった。

孫正義オーナー、周東佑京選手会長とオープンカーに乗り込んだ小久保裕紀監督はリーグ優勝し、日本一を逃した24年を振り返り「やっぱり、昨年はあと一歩届かなくて、“来年こそは日本一”という声だったけど、今年はすべて“おめでとう”“ありがとう”だった。あれだけのファンの方々が集まってもらって、あれだけの笑顔。本当に達成してよかったと改めて実感がわきました」としみじみと語った。

車上ではオーナーと話し込む姿もあり「孫オーナーがおっしゃるように、われわれは人に感動を与えられる最前線にいるプロスポーツ。その中の日本の野球で引っ張っていかないといけないという思いで達成した景色。あれだけの人が心の底から笑顔になれる。そういうことを与えられるポジションにいるんだと再確認しました」と語った。

今季まで選手会長を務めた周東は「これだけ多くの方に足を運んでもらえるのはうれしい気持ちになります」と2年間の大役を終え、晴れやかな表情だった。