【300円以内の満足ごはん】驚くほどやわらかい！ お財布に優しい「鶏と玉ねぎのさっぱり焼き」／300円でとびきりおいしい 満足ごはん（1）

昨今の物価高、大したものは買っていないのに、スーパーの会計時に「ギョッ」とすることが増えてませんか？ この「ギョッ」が、日々の生活に大打撃ですよね…。

「そろそろ節約を真剣に考えないと」と思う反面、節約ごはんにあまりいいイメージがない方も多いかもしれません。

「安かろう悪かろうで、栄養もなさそう」「家族ががっかりしそう」そんなイメージを払拭する、管理栄養士のもあいかすみさんが本気で考えたレシピを提案！ 1人分1食300円以内で、味も見た目も栄養もあきらめない、最強の節約ごはんをご紹介します。

味も見た目も栄養バランスもバッチリの節約おかず、ぜひ参考にしてみてくださいね！

※本記事はもあい かすみ著の書籍『管理栄養士が本気で考えた！ 300円でとびきりおいしい 満足ごはん』から一部抜粋・編集しました。

■やみつきキンパ

お弁当にも、恵方巻きにも、ぜひ！

味と食感の違いが楽しい

調理時間：20分、1人分：170円

栄養価（1人分）：エネルギー 449kcal、タンパク質 21.3g、炭水化物 66.0g、脂質 12.9g

■【材料（2人分）】

豚こま切れ肉…100g

にんじん…1/6本

小松菜…1株

たくあん（約20cmの細切り）…2本

温かいごはん…300g

焼きのり…2枚

焼き肉のたれ…大さじ2

ごま油…小さじ3

A

・鶏ガラスープの素…小さじ1/2

・塩…ひとつまみ

・ごま油…小さじ1

■【作り方】

1　フライパンに油小さじ1を熱し、豚肉を色が変わるまで炒める。焼き肉のたれを加え、味をからめる。

2　にんじんはせん切りにし、小松菜は4cm長さに切る。ともに耐熱皿に重ならないように入れ、Aをかける。ラップをかけ、レンジ（600Ｗ）で2分30秒加熱し、それぞれを混ぜる。

3　ボウルにごはんを入れ、油小さじ2を回しかけ、混ぜる。

4　ラップを焼きのりよりも大きく切って広げ、焼きのりを1枚のせる。3の半量を向こうを4〜5cmあけて、均一に広げる。1、2、たくあんの半量を並べ、ラップごと手前を持ち上げ、ギュッと巻く。残りも同様に巻き、しばらくおく。

※具は手前にすき間なく、きれいにのせる。

※巻きすがなくても、ラップがあればOK。ラップごと一気に巻く。

5　ラップごと食べやすく切り、ラップをはずして器に盛る。

■レシピを参考にするときは

・小さじ1は5ml、大さじ1は15ml、1合は180mlです。

・塩などの「少々」とは、親指と人さし指の2本で軽くつまんだ量、「ひとつまみ」とは、親指と人さし指、中指の3本で軽くつまんだ量です。

・電子レンジの加熱時間は600Ｗのものを基準にしています。500Wなら1.2倍、700Wなら0.9倍の時間で加熱してください。機種によって条件が異なりますので、特に肉を加熱する場合は様子を見ながら足りなければ加熱時間を追加してください。

・ラップは「ふんわりかける」で調理をしています。

・フライパンはコーティング加工されているものを使用しています。

・火力は特に記載がなければ中火で調理しています。

・値段、栄養価は1人分の数字です。

＊食費の価格は2025年7〜9月のスーパーでの販売価格をもとに算出しています。

＊野菜はバラ売りの価格ではなく、袋入りの価格から1本分を算出しています。

＊季節や地域、取り扱いスーパーにより販売価格は異なるため、あくまでも目安としてください。

＊価格は主原料のみで、ストックしている調味料は含みません。バターや粉チーズなど価格が高いものは計算に含んでいます。

＊栄養価は「日本食品標準成分表（八訂）増補2023年」を参照して計算しています。

著＝もあい かすみ／『管理栄養士が本気で考えた！ 300円でとびきりおいしい 満足ごはん』