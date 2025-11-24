ミニトマトと卵の中華スープ


クリームコーン缶で簡単アレンジ！低カロリーの「かぼちゃのチーズコーンスープ」

具だくさん＆栄養たっぷりなのに、低カロリーの「太らないスープ」

太らないためには栄養バランスのいい食事がポイント！でも、品数をたくさん作るのは大変ですよね。そんなときはスープが手軽。たっぷり野菜も食べられるし、栄養も余すところなくいただけます。水分があることで食べ過ぎを抑えられるし、からだが温まって代謝もアップ！

200kcal台以下の、太らないスープレシピをお届けします！

※本記事はレタスクラブ編集部編集のMOOK本『太らないスープ143』から一部抜粋・編集しました

■トマトと酢の酸味でさっぱりと

ミニトマトと卵の中華スープ

［1人分 62kcal 塩分1人分1.2g］

◆材料(2人分)

水　1と1/2カップ

とりガラスープの素、しょうゆ　各小さじ1

ミニトマト　6個

卵 1個

こしょう　少々

酢　大さじ1/2

ラー油　適宜

◆作り方

1　小鍋に水、スープの素、しょうゆを入れて火にかけ、煮立ったらミニトマトを加える。

2　再び煮立ったら卵を溶きほぐして回し入れ、こしょう、酢を加える。

3　器に盛り、ラー油をかける。

編集＝レタスクラブ編集部／『太らないスープ143』