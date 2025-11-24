卵を使った、さっぱり味のお手軽スープ「ミニトマトと卵の中華スープ」
太らないためには栄養バランスのいい食事がポイント！でも、品数をたくさん作るのは大変ですよね。そんなときはスープが手軽。たっぷり野菜も食べられるし、栄養も余すところなくいただけます。水分があることで食べ過ぎを抑えられるし、からだが温まって代謝もアップ！
200kcal台以下の、太らないスープレシピをお届けします！
■トマトと酢の酸味でさっぱりと
ミニトマトと卵の中華スープ
［1人分 62kcal 塩分1人分1.2g］
◆材料(2人分)
水 1と1/2カップ
とりガラスープの素、しょうゆ 各小さじ1
ミニトマト 6個
卵 1個
こしょう 少々
酢 大さじ1/2
ラー油 適宜
◆作り方
1 小鍋に水、スープの素、しょうゆを入れて火にかけ、煮立ったらミニトマトを加える。
2 再び煮立ったら卵を溶きほぐして回し入れ、こしょう、酢を加える。
3 器に盛り、ラー油をかける。
