「貯金があれば人生は安心」という人がいるが、「そんな考え方は単なる思い込みにすぎない」と言い切る堀江貴文さん。堀江さんによると、思う存分お金を使って、あらゆる体験や好きな遊びをする人生のほうが、貯金通帳の残額が気になってしょうがない人生よりも有意義なのだと言います。

そんな堀江さんの「お金は貯めずに使い切る」という生き方をまとめた書籍『あり金は全部使え』から一部を抜粋。「何にお金を使うべきかを見極めるための情報・知識の集め方」を紹介します。

ヒトが動かないと物事は何も進まない

日本では約30年、実質賃金が下がり続けているという。世界各国のデータと比較すると、先進諸国で下落しているのはどうも日本ぐらいのようだ。

OECD（経済協力開発機構）のデータによれば、2023年の日本の平均賃金は加盟34カ国中25位。この30年ほどでアメリカは2万6339ドル増えたのに対し、日本は98ドル程度しか増えていない。物価の上昇率と併せて見ると、日本人の生活は、大半が「赤字」ということだ。

ちなみに、お隣の韓国は2013年頃には平均賃金で日本を上回り、加盟国の19番目。すでに日本と韓国では1.2倍の差がついており、情勢から見ると、差は拡大し続けていくと思われる。

男女での収入格差が大きいという問題はあるが、韓国のほうが日本よりも、「高給取り」で恵まれているといえるだろう。元大阪府知事の橋下徹さんは、こうした日本社会の沈滞は、企業の人材の流動性の低さが一因だと指摘されている。

解雇規制や転職のしづらさ、ローン契約の高いハードルなど、古くからのルールのせいで、人材も仕組みも企業間移動が妨げられている。流動性の悪い社会が沈滞化していくのは、当たり前だ。



橋本さんは、経済とは「ヒト、モノ、カネが動いて熱を発するという現象」と考え、流動性の推進を提言している。

ヒトが動かないと、物事は何も進まない。

能力が発揮できる場所を求めた人材が、あらゆる企業や組織を自由に横断し、ぶつかり合い、知恵を交換し合って、モノとカネを動かしていく。

机上の空論を言い連ねるのではなく、人材がぐるぐる回るような社会を目指すべきだと、橋本さんは述べている。

僕も大部分では、賛成だ。弁護士、タレント、府知事から市長、国政政党の代表と、異質な分野を横断して実績を挙げてきた人物の意見は、説得力が高いと思う。

情報を浴び続けろ

流動性のないものに、成長はありえない。これは人間そのものにも当てはまる。会社や家庭、コミュニティなど、同じ1つの場所に長年留まっていると、自ずと入ってくる情報は絞られ、人脈も狭まっていく。

情報のセーブは、視野を奪うのだ。

ほかにも才能を発揮できる職場が、魅力的なフィールドが、努力に見合う報酬を得られる仕事があるかもしれないというのに、「そんないいものがあるはずない」「動くのは面倒くさい」「どうせうまくいかない」と、自分から諦めてしまう。

そして成長できるはずのチャンスを失い、急速に歳を取って、会社や家族、社会の悪口ばかり言っている、貧乏な老人になり果てるのだ。

貧乏な老人に成り果てる人生が、悪いと言いたいわけではない。それが望みで、特に不満はなく、動き出すことで失敗するリスクを負わずにすんで良かったと、安堵していられるのなら別に結構だ。

ただ、もしも、だ。

僕は「もし」の話とかあまりしたくないのだけれど、あえて問おう。

もし、もういちど20歳に戻れたとして。やりたいことに挑まず、知らない情報を拒み、動いている範囲がほとんど変わらない人生を、再現しようと考えるだろうか？

そんな人は、この世に1人もいないはずだ。

自分の意志で、動き出す。情報を採りに行く。そして新しい果実をつかみ、成長していく。見たことのない景色を目指し、止まらず走り続けるのは人の本能であり、消せない欲求なのだ。

初期人類の二足歩行で歩き出した痕跡が、タンザニアの「ラエトリの足跡」に残っている。

そこから数万年かけて人類は、地球上の全大陸を踏み越えてきた。その間に農耕技術など、1つの場所で安全に暮らせる知恵を身につけているのに、人類は命を賭けた移動の旅を続けてきた。なぜか？

自分の足で、新しい世界を見たかった。その本能が人間を進化させたのだ。流動することは、僕たちの命に刷りこまれているのだ！

欲求に抗わず、動き出していこう。1人ひとりが自由に動き出せば、日本社会も腰を上げ、次の成長への旅に出発するはずだ。

家は買うな

未来予測には意味がないと、僕は何度も主張している。

理論上、正確な未来予測をすることは誰にも不可能だ。生成AIに「未来の社会はどうなりますか？」と質問しても、だいたい中学生でもわかりそうな答えしか返ってこない。

そもそも質問自体がぼんやりし過ぎて、聞くこと自体、無駄な時間だ。

普通の社会人が、未来予測をすると、まず不安しか浮かんでこない。お金が、健康が、仕事が、仲間の信頼が、なくなったらどうしよう……と、だいたい「失う」ことばかりが先に出てくる。

その究極の悪い対処法が、家を買うことだ。

家を買うというのは、社会人にとって最大のリスクである。

例えば5000万円の家を35年ローンで買ったとする。「これで住まいの心配はなくなった！」と思える神経が、まったく理解できない。先々の35年間、自由に設計できる未来を5000万円（ローンではそれ以上の額）で売り渡しているのだ。それがなぜ、安心なのだろう？

35年分の時間を家に固定化することなんて、とんでもないリスキーな行為だ。

35年後でなくても数年後に、日本社会がどうなっているのか、まったくわからない。家の資産価値が暴落するかもしれないし、病気や転職で、ローンを払い続けることが難しくなるかもしれない。

また家族の事情や、「海の近くに住みたい」など、年齢と共に嗜好が変わって違う家に住みたくなる可能性もある。そのとき家を手放しても、ほとんどの場合は高く売れない。引っ越しだって、お金はかかるし、作業はとても面倒だ。

何であれ、一般的な社会人が家を建てるというのは、何年も自由を縛り続け、値下がりが決まっている建物に毎月の給料を吸い取られる、最悪の決断だ。

ライフスタイルに合わせて、行きたいところへ行き、住みたい場所に移り住む人生の方が断然にセーフティで、何より楽しいはずだ。

将来の不安に支配されて、持ち家を買ってはいけない！

リスクヘッジの正しい思考が足りない証拠だ。甘い思考で未来予測なんかしていると、本当の未来というものは余計に見えづらくなるのだと、僕は強く言っておきたい。

思考のリソースは妄想に回せ

思考のリソースは、未来予測などではなく、空想力に回そう。妄想と言ってもいい。

多くの情報を浴びるなかで、「こんなことができるのじゃないか？」「あんな人とも一緒に仕事できるのでは？」と、不可能とされている物事の実現を、妄想してみる。それは頭に浮かんだ時点で、チャンスが飛びこんできたのと同じだ。

妄想は、行動をかけ合わせることで、形になる。思いどおりの形には、ならないかもしれないけれど、妄想しない世界には存在しなかった、自分だけの挑戦の証しを生み出せるはずだ。





それは未来を憂えて蓄えた安全より、何倍も高い市場価値を持つ。

妄想は活かし方次第で、給料や貯金では遠く及ばなかった巨大なリターンを得られる可能性があるのだ。

いま世のなかで大儲けしているビジネスはすべて、創業者の妄想力が始まりだ。

1980年代、アメリカの学生起業家だった孫正義さんは「売り上げを豆腐のように丁（＝兆）と数える、ベンチャー企業をつくる！」という、当時としては笑い話でしかなかった妄想を抱いて、ソフトバンクを起こした。

スティーブ・ジョブズも、ジェフ・ベゾスもイーロン・マスクも、IT技術を使った起業当初のビジネスは、妄想から引き出されたものだ。

世界の上位の企業家の大半は、SF小説の愛読者で、空想に熱中した青春時代を過ごしている。現実には存在しない空想の産物を、世界に立ち上がらせ、計り知れない額のお金に換えた。彼らの成功の原点は、知識や人脈ではなく、ピュアな妄想力なのだ。

知り合いの実業家で、書評家の成毛眞（なるけまこと）さんは「妄想好きは稼ぐ才能がある」と、著書で述べられている。その通りだと思う。

僕も20年以上前、宇宙ロケットを打ち上げる民間企業の構想を立ち上げたとき、多くの人からは「ただの妄想でしょう？」と相手にされなかった。しかし現在、ISTはロケット打ち上げの実績を重ね、TOYOTAや三菱重工など、大手企業とも協業している。

周りからは信じられなくても、行動と情熱を注ぎこめば、空想は必ず実現するのだ。

知識ごときにお金を使うな

正しい未来予測ができるように、たくさん勉強して、知識を蓄える。それも悪くはないのだけれど、リミッターをかけず、妄想を膨らませよう！

そして妄想がピークに達したとき、実現に挑んでみよう。それが、あり金を使って将来の不安から解かれる最善策だ。

