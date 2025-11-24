結婚を意識した彼氏に、嘘をつかれていたことがわかると大きなショックを受けてしまいますよね。しかもその嘘が、自分の予想をはるかに上回る内容だったら……？

今回は、彼氏の浮気を疑ったらバツイチであることが判明した話をご紹介いたします。

バツイチだった

「年上の頼りになる彼氏ができて半年。順調に交際が続いていて、このまま結婚になるかも、と思っていたある日のこと。彼氏がデートをドタキャンすることが多くなり、メールの返事も前より遅くなったため、もしかして浮気でもしているのかと疑うようになりました。

久しぶりに彼氏に会ったとき、『私になにか隠してることない？』と聞くと、急にソワソワし始めたんです。やっぱり浮気してるのかと思ったら、彼氏は『ごめん！』『実は俺バツイチなんだ……』とまさかの言葉が返ってきました。てっきり私は浮気だと思ったのに、バツイチ……？ 意味がわからずしばらく固まってしまいましたが、彼氏は2年前に離婚していたようです。しかも前妻との間には子どももいるのだとか。

最近様子がおかしかったのは、浮気ではなく子どもが入院して、付き添いやお見舞いをしていたらしいです。付き合うときに話してくれてたらよかったのに、嘘をつかれていたことがショックで気持ちも冷めてしまいましたね」（体験者：20代 女性・会社員／回答時期：2025年9月）

▽ バツイチで子どもがいることを知った上で付き合うのと、嘘をつかれて途中で知らされるのでは、衝撃の度合いが全然違いますよね。なかなか言い出せなかったのかもしれませんが、騙されていたほうの気持ちを考えてほしいものです。

