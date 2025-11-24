シクサーズのベテランセンター、アンドレ・ドラモンドが今季リーグ最多の24リバウンド

フィラデルフィア・セブンティシクサーズは、11月24日（現地時間23日、日付は以下同）のマイアミ・ヒート戦で一度もリードできずに117－127で完敗を喫した。

この試合、シクサーズではスコアリングガードのタイリース・マクシーが27得点6アシスト2スティール、トレンドン・ワットフォードが19得点8リバウンド7アシスト、ジャレッド・マケインが15得点2アシスト、クエンティン・グライムズが15得点、ポール・ジョージが10得点5アシストを残した。

ただ、大黒柱のジョエル・エンビードは右ヒザに問題を抱え、7試合連続の欠場。シクサーズはチーム最高のビッグマンを今シーズンも多くの試合で欠き、なかなかベストメンバーで臨めずにいる。

そうした中、キャリア14年目のアンドレ・ドラモンドが奮闘中。211センチ126キロの体格を誇る32歳は、エンビード離脱後に先発センター入りし、ヒート戦で両チーム最長の38分1秒をプレー。14得点2ブロックに加えて9本のオフェンシブ・リバウンドをもぎ取り、計24リバウンドをマーク。

1試合24リバウンドは、デトロイト・ピストンズのジェイレン・デューレンが今月6日のユタ・ジャズ戦で残した22本を抜いて、今シーズンのNBA最多。平均24.3分のプレータイムながら、ドラモンドはリーグ10位の平均10.6リバウンドを残してペイントエリアで活躍している。

【動画】ヒート戦で奮戦したドラモンドのハイライト





