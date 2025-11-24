藤ヶ谷太輔（Kis-My-Ft2）が、大橋和也（なにわ男子）、七五三掛龍也（Travis Japan）らと行った食事会の際に撮られたオフショットを、自身のインスタグラムで公開した。

■藤ヶ谷太輔「喉が枯れるくらい笑った」

藤ヶ谷太輔は、

「4人で食事に行けた。

あー楽しかった！！

喉が枯れるくらい笑ったよ」

と当日の様子を報告。

さらに

「#平和な会でした」

「#笑ったなー」

「#また行こう」

のハッシュタグも追加され、とても盛り上がった会であったことがよくわかる投稿となっている。

■「このメンツはいったい何メンツ？」

この投稿に、ファンからは「太輔くんが大好きなメンバーでご飯行けてよかったね」「楽しそう」「平和そうだし笑い声うるさそう」といった声とともに、大橋、七五三掛という事務所の後輩たちに加えて「スカイくんがいる！」「このメンツはいったい何メンツ？」と、メンバーの中にJO1金城碧海がいることを指摘する声が多数。

藤ヶ谷太輔と金城碧海は、先頃『ベストヒット歌謡祭2025』のバックステージで撮られたわちゃわちゃの様子を互いのSNSに投稿しており、仲良しぶりをアピール。

金城の今回の食事会参加は、とても自然な流れであったことがわかる。