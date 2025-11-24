コペンハーゲン鈴木淳之介が終盤に途中交代…指揮官は「疲労」と理由を説明
現地11月23日、デンマークのスーペルリーガの第16節が行なわれ、鈴木淳之介が所属するコペンハーゲンはホームで福田翔生を擁するブレンビーと対戦した。
注目の日本人対決でホームチームは72分、ペナルティエリア内での相手のファールでPKを得ると、これをジョーダン・ラーションが落ち着いて沈めて先制。この１点を守り切り、１−０で白星を挙げた。
いつも通り右サイドバックで先発した鈴木は、攻守の両面で奮闘したようだ。デンマークメディア『Tipsbladet』の採点記事では、「ブレンビーのニコライ・ヴァリスはこの日、存在感がなかったが、その一因は鈴木にある。彼は守備で強さを発揮し、いくつか彼らしくないボールロストはあったものの、試合が進むにつれて再び攻撃面でも良さを示した」と評価された。
好パフォーマンスを披露した22歳の日本代表DFは、89分に途中交代となった。負傷を懸念する声もあったが、『Tipsbladet』によると、ヤコブ・ニーストルップ監督は試合後、交代理由を疲労によるものだと説明している。
なお、ブレンビーの福田は74分から途中出場している。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
