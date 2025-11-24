「日本代表FWを獲得しようとしている」イングランド古豪が欧州で66発の日本人アタッカー補強に本腰か！指揮官は過去に“元日本代表10番”を冷遇
プレミアリーグで13位に沈む古豪エバートンが、日本代表アタッカーの補強を目論んでいるようだ。
『FOOTBALL TALK』は11月23日、「エバートンはセルティックのFW、前田大然の１月の獲得を狙っている」と報じた。
同メディアは「彼はセルティックに欠かせない存在となり、175試合で66ゴールを決め、30アシストを記録し、スコティッシュ・プレミアシップ４連覇、スコティッシュ・カップ２回、スコティッシュ・リーグカップ２回を含む数々のトロフィーを獲得した」と紹介。「『Football Insider』によると、前田はセルティックとの新しい契約に消極的であり、１月に同クラブから退団することを検討しているという」と続けた。
「夏の移籍失敗後、トッテナムやブレントフォードなどが関心を示していたウインガーの移籍先としてエバートンが浮上している。報道によると、エバートンは１月に攻撃陣を強化するための候補としてこの日本代表FWを獲得しようとしており、プレミアリーグ移籍の可能性はある」
記事は、「報道によると、セルティックは、代わりの選手を獲得した場合にのみ前田の退団を認めるとのこと。エバートンはセルティックが前田の代わりとなる有力な選手を確保できることを期待している」と伝えている。
「前田の加入により、デイビッド・モイーズ監督は、チャンスメイクができるだけではなく、創造的で、１対１のスペシャリストで、指揮官のスタイルに合った猛烈なカウンターアタックの武器となる選手を手に入れることになるだろう」
マンチェスター・ユナイテッド監督時代には、元日本代表10番の香川真司を冷遇したことで知られるモイーズ監督が、日本の韋駄天アタッカーを獲得するのか。今後の動きに注目だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
