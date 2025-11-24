歌手の郷ひろみ（70）が24日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）にゲストとして生出演。利き手を変えた“効果”について明かした。

番組では「郷ひろみ都市伝説のウソ？ホント？を見破れ！」と題したクイズ企画を実施。フリーアナウンサーの神田愛花が選んだ「55歳で右利きから左利きに変更」に対し、郷は「ホント」の札を挙げた。

郷は「お箸とか、まあとにかく、最近では左が出ますよね」と告白。きっかけは「体のバランスを取ろうと思って。それまでずっと右利きだった。右を多用してたので、この機会に左に変えて、この先、一生左でもいいかなって思った」と振り返った。

すると番組MCの「ハライチ」澤部佑が「そう簡単なことではないですよね？」と質問。郷は「柔らかく持つんですよ、歯ブラシなんかも。回数が多いので、1日最低5回は磨く。圧がかかるので、柔らかく持つ」と解説。

それでも「最初のうちはボロボロ落としてました。難しかった」といい、「でもいつの間にか慣れます。もう10何年」と説明。そのためフリーアナウンサーの神田愛花が「体のバランスが取れたと実感されたんですか？」と聞くと、郷は「まったく分からない」とポロリ。スタジオに笑いが起こった。

タレントの伊集院光が「右でずっと打ってたのに、左で打ってみようとか」とアスリートに例えつつ、「でもそんなに大変なのに、まったく効果が分からないんですね」と反応すると、郷は「でも、黙ってると左が出る。ゴルフのティーとかは微妙。それも左じゃないと無理です」と、今ではすっかり“左利き”になったことを明かしていた。