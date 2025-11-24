【レポート】NiziU『NiziU Live with U 2025 “NEW EMOTION : Face To Face”』が日本武道館にてファイナル！アリーナツアーも発表

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

NiziU の全国ツアー『NiziU Live with U 2025 “NEW EMOTION : Face To Face”』が11月22～23日に東京・日本武道館にて行われた公演にてファイナルを迎え、そのオフィシャルレポートが到着した。

■ライブ感あふれるダンスパフォーマンスでファンを魅了

自身4度目となるツアー『NiziU Live with U 2025 “NEW EMOTION : Face To Face”』は、初のホールツアーとして21都市23会場32公演を巡るNiziU史上最多公演数となった。全国津々浦々を巡ったその最終公演が、日本武道館にて開催された。

今回のツアータイトルにも含まれる“NEW EMOTION”（新たな感情）を体現するような、メンバーの様々な表情をみることができるオープニングムービーから公演がスタート。MAKOの声でメンバーそれぞれの名前を呼びかけると、該当のメンバーが順番に照らされ、最後はMIIHIにスポットライトが当たり、2022年にリリースしたミディアムバラード「Blue Moon」からそのステージは幕を開けた。冒頭からバラードで始まるという意外なスタートでオーディエンスの期待を良い意味で裏切り、続け様に２曲目の2nd Album『COCONUT』に収録の「Raindrops」も優しく柔らかな世界観で観客を魅了し、その歌唱力とハーモニーをオーディエンスに響かせた。

その後、11月19日にリリースされたばかりの3rd Album『New Emotion』の情報解禁時に公開され話題をさらったトレーラー映像で行ったダンスのパフォーマンスを行いファンも思わず息を飲む展開に突入。

コンテンポラリーダンスという新たな試みを見せ、同作収録の「BELIEVE」、同じくNiziUの新境地を感じることができる「RISE UP」、さらには冒頭のメロウな２曲からは打って変わる、NiziUのさらにハードな一面を垣間見ることができるブロックに突入し、「All right」では力強くNiziUならではのシンクロ感120%の圧巻のダンスを見せつけ、「CLAP CLAP」では原曲よりもさらにライブ感が強調され、彼女たちのライブアーティストとしての側面を観ることができた。

■個性的なユニットナンバーや楽器演奏で新たなNiziUを魅せる

その後は3rd Albumの初回生産限定盤B収録のユニット曲を披露するブロックに入り、ユニットごとの多種多様な楽曲と存在感を見せつける。

MAKO、MAYUKA、RIMAによる「VILLAIN」はタイトルを意味する「悪役」の通り、メンバーの影が映し出されるシルエットダンスなど、普段のキュートな彼女たちとは相反する「悪いNiziU」を観ることができるパフォーマンスに。

RIKU、AYAKA、MIIHIによる「Fairy Magic」は、これまでなかった極限まで「かわいい」を突き詰めたパフォーマンスを披露。「妖精」となったメンバーが恋を応援するという歌詞の通り、キュートなダンスを披露。

RIO、MAYA、NINAによる「Too Much」は王道のR&Bナンバーで、ガールクラッシュでクールな歌とダンスを披露。NINAの伸びやかなハイトーンボイスとRIOとMAYAの妖艶さを感じるダンスに歓声が上がった。

ユニットパフォーマンス後は、今回の公演の山である3rd Album『New Emotion』タイトルトラック「♡Emotion」を披露。同曲はSNSを活用した恋の作戦で、片想いの相手を攻略していく過程を描いたデジタル時代のラブソングをパフォーマンス。写真投稿型SNSをイメージした映像が背景に映し出され、彼女たちの武器ともいえるフォーメーションダンスと、♡をイメージした振り付け、そしてラストサビでのRIKUとNINAによる高音フェイクも印象的でオーディエンスを魅了した。

今回のホールツアーではメンバーの楽器演奏という新たな試みも盛り込まれ、武道館公演最終日にはデビュー曲「Step and a step」と、NiziUの名を全国区に伸し上げたプレデビュー曲「Make you happy」をメドレーで披露。MAYUKAがピアノを、NINAがアコースティックギターを生演奏しての歌唱となった。

「これまでのNiziU」とは異なるアーティストとしての側面も見せたパフォーマンスも盛り込まれたライブもいよいよクライマックスに。「少女から大人の女性への成長」を描いた最新アルバム収録の「YOAKE」、韓国2nd Single Albumのタイトルトラックの日本語バージョン「LOVE LINE -Japanese ver.-」とたたみかけ、MAYUKAの「武道館もっと盛り上がれますか！」という声とともに、スタンドマイクを駆使しての「What if -Japanese ver.-」で会場のボルテージはMAXに。初のホールツアーの思い出をオーディエンスと心に刻みつけるような「Memories」でライブを締めくくった。

■2026年はアリーナツアーが開幕！

その後のアンコールは、NiziUらしくキュートな「Joyful」でスタート。メンバーのソロダンスも披露され、弾けるようなポップさ全開の楽曲に歓声が巻き起こった。

MCでは、約8万人を動員したツアー完走について語り涙をする場面も。そしてファンからのサプライズなども交えて、約2か月半に渡って行われた本ツアーが幕を閉じた。

終演後には2026年2月から開催の全国5都市を巡るアリーナツアー『NiziU Live with U 2026 “NEW EvoNUtion”』の詳細が発表。2月14日の愛知県「Aichi Sky Expo」公演を皮切りに、全国5都市にて計12公演が行われる。

ホールツアーを経て、さらに進化したNiziU。12月2日にはデビュー5周年を迎え、ますます積極的な活動を見せる彼女たちの活躍に注目だ。

■ライブ情報

『NiziU Live with U 2026 “NEW EvoNUtion”』

［2026］

02/14（土） 愛知・Aichi Sky Expo(愛知県国際展示場) ホールA

02/15（日） 愛知・Aichi Sky Expo(愛知県国際展示場) ホールA

02/27（金） 北海道・北海きたえーる

02/28（土） 北海道・北海きたえーる

03/07（土）大阪・大阪城ホール

03/08（日）大阪・大阪城ホール

03/18（水）東京・国立代々木競技場 第一体育館

03/19（木）東京・国立代々木競技場 第一体育館

03/21（土）東京・国立代々木競技場 第一体育館

03/22（日）東京・国立代々木競技場 第一体育館

03/28（土）福岡・北九州メッセ

03/29（日）福岡・北九州メッセ

