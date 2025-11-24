今季のメジャーリーグでMVPに輝いたのが、ドジャースの大谷翔平投手とヤンキースのアーロン・ジャッジ外野手である。大谷は3年連続、通算4度目となる満票でのMVP受賞。一方のジャッジは、マリナーズのカル・ローリー捕手との熾烈な争いを制しての受賞となった。

そんな中、MLB公式サイトのXでは「Top Plays of 2025」と題し、今季の名場面を振り返る動画シリーズを連日公開。大谷とジャッジの節目となった本塁打も、ランキングに名を連ねている。

■二刀流先発試合で会心一打

今季のMLBでは、ア・リーグ本塁打王のローリーが60本塁打を放ったのを筆頭に、ナ・リーグ本塁打王に輝いたフィリーズのカイル・シュワーバー外野手（56本）、大谷（55本）、ジャッジ（53本）と、4人が50本超えを記録。中でも大谷とジャッジは、史上6、7人目となる「2年連続50本塁打」を達成した。

大谷が50号を記録したのは、9月16日（日本時間17日）のフィリーズ戦。この日は「1番投手兼DH」で出場し、投手としては5回を無安打1四球5奪三振無失点の快投を披露した。

迎えた8回裏の第4打席、大谷は無死走者なしで相手2番手デビッド・ロバートソンの2球目カットボールを強振。打球速度113.4マイル（約182.4キロ）、飛距離430フィート（約131.1メートル）の一発が右翼スタンドへ突き刺さった。この本塁打は「Top Plays of 2025」の73位にランクインし、MLB公式は「ショウヘイ・オオタニが5回無安打の快投とともに、今季50号を記録！」と紹介している。

■歴代レジェンドに並ぶ

一方、ジャッジの50号は9月24日（同25日）のホワイトソックス戦で生まれた。「2番右翼」で先発したジャッジは、2回裏の第2打席、2死一、二塁の場面で登場。相手2番手・ジョナサン・キャノンの初球シンカーを捉え、打球速度106.9マイル（約172.0キロ）の一発が右中間スタンドに飛び込んだ。

この一打は「Top Plays of 2025」の80位に選出され、「アーロン・ジャッジがキャリア4度目の50本塁打を達成」と紹介。ジャッジは2017年（52本）、22年（62本）、24年（58本）に続く4度目の大台超えを果たし、ベーブ・ルース、マーク・マグワイア、サミー・ソーサと並ぶ歴代最多タイの記録となった。

大谷はシュワーバーに、ジャッジはローリーに本塁打王こそ譲ったものの、シーズン終了後には両リーグのMVPに輝いた。現役最強打者の2人が、2025年シーズンのMLBでも主役であることを証明した一打だった。



