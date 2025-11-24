100均で200円だけど大満足！「文句のつけ様がないくらい使える！」「汚れも防げて優秀」

メイクブラシの持ち運びって、意外と悩みますよね。自宅で使っているものはかさばるし、携帯用のブラシは簡易的な作りのものが多くて使いにくい…そんな声に答えるように、ダイソーではとても優秀なロケット型のメイクブラシが販売されています！コンパクトに持ち運べてポーチも汚れず、なにより使い心地が抜群なんです♪

【詳細】他の記事はこちら

商品情報

商品名：メイクアップブラシ

価格：￥220（税込）

内容量：3個

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480579658

こんなの欲しかった！メイクブラシの持ち運びはこれ一択！

メイクブラシの持ち運びって、永遠の課題ですよね。意外とかさばるし、柄が長いとポーチに入りきらないことも。また、メイク後にそのままブラシを収納すると、ポーチの中やコスメたちが汚れてしまったりして…お出かけや旅行の度に、悩んでしまいます。

近頃は、携帯用の小さなメイクブラシも登場していますが、使い心地がイマイチで、結局使わなくなる始末。そんな時に出会ったのが、この『メイクアップブラシ』です。

リップブラシ・アイシャドウブラシ・ボカシブラシの3種が、1本にジョイントできるアイテム。こういったロケット型のブラシって細くて簡易的な作りものが多いですが、こちらは自宅で使うメイクブラシと同じようなサイズ感なんです！

文句のつけようがない！ダイソーの高クオリティな『メイクアップブラシ』

どのブラシも毛量が多く、ふわっとした質感がGOOD。粉含みが良いので、アイシャドウのノリが良い気がします。この先端が丸いブラシは、境目がぼかしやすいです。

先がスリムになったブラシはリップブラシとのことですが、筆者は目のキワや涙袋のメイクに使用しています。ピンポイントに狙いたい時に重宝します。

平筆タイプはよりハッキリと色をのせたい時や、寝かせて使えばまぶた全体にアイシャドウを広げられると思います。どのブラシも様々な使い方ができるので、持ち運びはこれに決まりです♪

今回はダイソーの『メイクアップブラシ』をご紹介しました。

細かい部分までコントロールしやすい、ダイソーのメイクブラシセット。キャップがネジ式なので意図せず外れにくく、持ち運ぶ際にポーチの中が汚れないのが嬉しいです。気になった方はぜひ、ダイソーの文具売り場をチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年11月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。