「もう4着買った！」「試着段階でお気に入り」【ユニクロ】マニア一押しの「秋冬セーター」

ベーシックなトップスは、シンプルだからこそ何を決め手に選べば良いか迷ってしまうもの。頼りになるのは【ユニクロ】だけど、豊富なラインナップの中でどれが正解？ そんなときは、おしゃれなユニクロマニアがゲットしたアイテムを参考にするのも一つの手。今回は秋冬に欠かせない「セーター」の中でも、ユニクロマニアたちがイチオシするアイテムを厳選しました。

上品な質感と洗練されたシルエットに一目惚れ

【ユニクロ】「スムースコットンクルーネックセーター」\3,990（税込）

なめらかなコットン素材が特徴の、ベーシックなクルーネックセーター。トレンド感のあるショート丈はバランス良く着こなしやすく、ワイドパンツやスカートとの相性も良さそうです。インフルエンサーの@kanaripo216さんは「春から集めて4色目！」と、イロチ買いするほどお気に入りのよう。

ゆるっと着るだけでおしゃれ見えするセーター

【ユニクロ】「スフレヤーンモックネックセーター」\3,990（税込）

スフレヤーン素材を使ったセーター。程よい立ち上がりのモックネックで、上品な印象を演出できそうなアイテムです。ゆったり一枚で着こなすのはもちろん、ロンTやシャツをレイヤードする着こなしもおすすめ。インフルエンサーの@_yuzu024さんは「華奢見えするシルエットで 試着段階からお気に入り」とコメントしています。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@kanaripo216様、@_yuzu024様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：licca.M