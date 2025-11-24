¤·¤Ã¤È¤ê¤Õ¤«¤Õ¤«¡ª¤»¤¤¤í¤Çºî¤ëÃæ²ÚÉ÷¤Ç¤«¾ø¤·¥Ñ¥ó¡Ö¥Þ¡¼¥é¡¼¥«¥ª¡×¤Î¥ì¥·¥Ô
¥Þ¡¼¥é¡¼¥«¥ª¤òºî¤ë¤Î¤Ë¤«¤«¤ë»þ´ÖÌó30Ê¬
¥Þ¡¼¥é¡¼¥«¥ª¤Î¥«¥í¥ê¡¼Ìó139kcal¡¿1¿ÍÊ¬¡Ê8¥«¥Ã¥È¡Ë
¥Þ¡¼¥é¡¼¥«¥ª¤Î¥ì¥·¥Ô
¥Þ¡¼¥é¡¼¥«¥ª¤ÎºàÎÁ¡Ê18cm¤»¤¤¤í¡§1¸ÄÊ¬¡ËÇöÎÏÊ´¡¡100g
¥¹¥¥à¥ß¥ë¥¯¡¡Âç¤µ¤¸2
¥Ù¡¼¥¥ó¥°¥Ñ¥¦¥À¡¼¡¡Âç¤µ¤¸1¡¿2¡Ê6g¡Ë
Íñ¡¡2¸Ä
º½Åü¡¡50g
¤Ï¤Á¤ß¤Ä¡¡Âç¤µ¤¸1¡Ê21g¡Ë
µíÆý¡¡50g
ÊÆÌý¡¡25g
¤·¤ç¤¦¤æ¡¡¾®¤µ¤¸1¡¿2¡Ê3g¡Ë
¥ì¡¼¥º¥ó¡¡Å¬ÎÌ
²¼½àÈ÷¡¦Æé¤ËÅò¤òÊ¨¤«¤·¤Æ¤ª¤¯¡£
¥Þ¡¼¥é¡¼¥«¥ª¤Îºî¤êÊý
¡¡¡¤»¤¤¤í¤ò¿å¤ÇÇ¨¤é¤·¤Æ¡¢¥¯¥Ã¥¥ó¥°¥·¡¼¥È¤òÉß¤¯¡£
¢¡¡¥Ü¥¦¥ë¤ËÇöÎÏÊ´¡¢¥¹¥¥à¥ß¥ë¥¯¡¢¥Ù¡¼¥¥ó¥°¥Ñ¥¦¥À¡¼¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤Õ¤ë¤¦¡£
£¡¡ÊÌ¤Î¥Ü¥¦¥ë¤ËÍñ¤ò³ä¤ê¤Û¤°¤·¡¢º½Åü¡¢¤Ï¤Á¤ß¤Ä¤ò²Ã¤¨¤Æ¡¢Ë¢Î©¤Æ´ï¤Ç¤è¤¯º®¤¼¹ç¤ï¤»¤ë¡£
¤¡¡µíÆý¡¢ÊÆÌý¡¢¤·¤ç¤¦¤æ¤ò½ç¤Ë²Ã¤¨¡¢¤½¤ÎÅÔÅÙË¢Î©¤Æ´ï¤ÇÆý²½¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤è¤¯º®¤¼¹ç¤ï¤»¤ë¡£
¥¡¡¹ç¤ï¤»¤Æ¤ª¤¤¤¿¢¤ÎÊ´Îà¤ò²Ã¤¨¡¢¥´¥à¥Ù¥é¤ÇÀÚ¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æº®¤¼¹ç¤ï¤»¤ë¡£
¢¨Ë¢Î©¤Æ´ï¤ò»È¤Ã¤Æ¤æ¤Ã¤¯¤ê¤Èº®¤¼¤Æ¤âOK¤Ç¤¹¡£¤È¤Ë¤«¤¯Îý¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¦¡¡¤»¤¤¤í¤ËÀ¸ÃÏ¤òÎ®¤·¡¢¥ì¡¼¥º¥ó¤ò¤Á¤é¤¹¡£
§¡¡¤»¤¤¤í¤ò¾øµ¤¤Î¾å¤¬¤Ã¤¿Æé¤Ë¤Î¤»¡¢¶¯²Ð¤Ç20Ê¬¾ø¤¹¡£
ÃÝ¶ú¤Ê¤É¤ò»É¤·¤ÆÀ¸¤ÎÀ¸ÃÏ¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤³¤Ê¤±¤ì¤ÐOK¡£¤Ç¤¤¢¤¬¤Ã¤¿¤é¥¯¥Ã¥¥ó¥°¥·¡¼¥È¤´¤È¤»¤¤¤í¤«¤é½Ð¤·¡¢¥±¡¼¥¥¯¡¼¥é¡¼Åù¤Ë¤Î¤»¤ÆÎä¤Þ¤¹¡£
¤·¤Ã¤È¤ê¤Õ¤«¤Õ¤«¤Î¥Þ¡¼¥é¡¼¥«¥ª¤¬¤Ç¤¤¢¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿♡
¤»¤¤¤í¤ò·¿¤Ë¤·¤ÆÂç¤¤¯¾ø¤¹¤Î¤Ç¡¢¸«±É¤¨¤¬ÎÉ¤¯¼ê´Ö¤¬¤«¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤â´ò¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
ÈþÌ£¤·¤¯ºî¤ë¥³¥Ä¤Ï¡¢Ê´¤ò²Ã¤¨¤Æ¤«¤éº®¤¼¤¹¤®¤Ê¤¤¤³¤È¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¾øµ¤¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¾õÂÖ¤Ç¾ø¤¹¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÅÓÃæ¤ÇÅò¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¤ªÅò¤ò½àÈ÷¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
º½Åü¤Ï¾åÇòÅü¤Ê¤É¤ÎÇòº½Åü¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥³¥¯¤Î¤¢¤ë¤¤ÓÅü¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡£¤ª¹¥¤ß¤Ç°ìÉô¤ò¹õÅü¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤âÈþÌ£¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¡£
º£²ó¤Ï¡¢Ä¾·Â18¡ß¹â¤µ8c£í¡ÊÆâÀ£¡§Ä¾·Â16¡ß¹â¤µ6cm¡Ë¤Î¤»¤¤¤í¤ò»ÈÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Âç¤¤Ê¤»¤¤¤í¤·¤«¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢¥±¡¼¥·¿¤Ê¤É¤ËÀ¸ÃÏ¤òÎ®¤·¡¢¤»¤¤¤í¤ËÆþ¤ì¤Æ¾ø¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥«¥Ã¥×¤ËÊ¬¤±¤Æºî¤Ã¤Æ¤âÎÉ¤¤¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤Î¾ì¹ç¡¢²ÃÇ®»þ´Ö¤ÏÄ´À°¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
º£²ó¤Ï¡¢¤»¤¤¤í¤Çºî¤ë¡Ö¥Þ¡¼¥é¡¼¥«¥ª¡×¤Î¥ì¥·¥Ô¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Õ¤Ã¤«¤Õ¤«¤ÎÂç¤¤Ê¾ø¤·¥Ñ¥ó¤Ï¡¢¸«¤¿ÌÜ¤â¤È¤Ã¤Æ¤âÌ¥ÎÏÅª¡£Âç¿Í¤â»Ò¤É¤â¤â¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¤è¡£¤¼¤Ò¡¢¤ª¹¥¤ß¤ÎÂç¤¤µ¤ËÀÚ¤êÊ¬¤±¤Æ¡¢ìÔÂô¤Ë¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡ª
¢¨µ»öÆâ¤Î¥«¥í¥ê¡¼É½¼¨¤ÏÊ¸Éô²Ê³Ø¾Ê¡ÖÆüËÜ¿©ÉÊÉ¸½àÀ®Ê¬É½¡ÊÈ¬Äû¡ËÁýÊä2023Ç¯¡×¤ò¤â¤È¤ËAI¤Ë¤è¤ê»»½Ð¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹