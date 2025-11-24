バンクーバー・ホワイトキャップス高丘陽平、アシストで地区決勝進出へ貢献

米メジャーリーグサッカー（MLS）バンクーバー・ホワイトキャップスのGK高丘陽平が、鮮やかなロングアシストでチームを西地区決勝に導いた。

現地時間11月22日にロサンゼルスFCと対戦し、PK戦の末にバンクーバーが勝利した。

バンクーバーは前半39分、高丘が自陣のペナルティーアーク付近から相手最終ライン背後へ一気にロングフィード。これが右サイドから走り込んできたMFエマニュエル・サッビへの鮮やかなタッチダウンパスとなり、サッビが決めてチームに先制点をもたらした。

その後にバンクーバーが追加点を奪うも、ロサンゼルスFCは今夏加入の韓国代表FWソン・フンミンが2ゴールして同点に追いつき、決着はPK戦へ。この対決を3-2で制したバンクーバーが西地区の決勝戦へ進出した。ファンからは「高丘えぐ」「鳥肌立ったわ」「活躍しすぎ」「ワオ」との声があがっている。

シーズン優勝を決めるプレーオフの戦いで、バンクーバーは地区決勝でサンディエゴFCとミネソタの勝者と対戦する。東地区ではインテル・マイアミが決勝まで進出しているため、MLSの優勝を懸けたゲームで高丘とアルゼンチン代表FWリオネル・メッシの対決が実現する可能性もある。（FOOTBALL ZONE編集部）