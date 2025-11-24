女優の郄石あかりが主演を務めるＮＨＫ連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜・前８時）は２４日に、第４１話が放送された。（以下、ネタバレがあります。ご注意ください）

知事（佐野史郎）の娘・リヨ（北香那）が初登場。リヨはヘブン（トミー・バストウ）を慕っており、トキ（郄石）のことを勝手にライバル視している。

ある日、リヨが突然家に訪れてくる。ヘブンは不在で、トキが対応した。リヨは鳥かごを持参し「ウグイスです」。その後帰宅したヘブンは「ウグイス」を眺めながら「ホ〜、ホーホケチョ、ホ〜、ホーホケチョ？」としゃべりかけ、「シジミさん、ウグイス、ホーホケチョ？」と質問。トキは「ウグイスは、ホーホケキョと鳴きますけん」と説明した。

このシーンを見たネットは「先生、その子ウグイスちゃうねん、メジロやねん。チチチッって鳴くねん……」「あれはどう見てもメジロだと思うので、どんなに話し掛けてもホーホケキョとは鳴かないよね。鳴かせようと話し掛けるヘブン先生は可愛かったけど。これ明日以降、ネタバレするのかな？笑」と、ウグイスではなくメジロではないかというツッコミが続出。

「リヨさまからの贈り物。明日あたりホーホケキョって鳴かないから、これはウグイスではないって誰かに言われるのかな？」「これは、どうしても『ホーホケキョ』と鳴いてくれなくて、『実は……』というオチになりそうな気配がしますね」「こうなると『これウグイスじゃなくてメジロですよ』って誰が言うかが気になるな。錦織さんあたりがその役目を負わされそう……」と想像した。

また「お嬢様、鳥は七面鳥がお好きだから仕方ない笑」「そのウグイスはホーホケチョともホーホケキョとも鳴かない……気づいたときのヘブン先生の落胆を想像して勝手に物悲しい気持ちになってる」「ウグイスが『ホーホケキョ』と鳴かないのも、メジロをウグイスて言うてるのも伏線でしょ？「演出上の確信犯、ミスリードだと思うけどね」「さすがにＮＨＫ朝ドラでこういう間違いはしないと思うので、ドラマ上の伏線であると思いたいです」といった声も寄せられた。