マグネットも粘着も使えない…キッチンを快適にする100均便利グッズ

キッチンでよく使うものほど、置き場に悩むことってありますよね。特にキッチンペーパーなどのロール状のアイテムは置き場所を選びがち。スチール面がなくてマグネットは使えないし、粘着タイプは跡が残りそうで避けたい…。そんな悩みを抱えている人にそっとおすすめしたい、ダイソーの便利グッズをご紹介します♪

商品情報

商品名：noma 吊り戸棚用キッチンペーパーホルダー

価格：￥110（税込）

耐荷重：800g

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480359120

置き場所に迷うあの定番アイテムの救世主！ダイソーの『noma 吊り戸棚用キッチンペーパーホルダー』

キッチンペーパーの定位置って、なかなかしっくり来なくて悩んでいる人が多い印象があります。

立てて置けば倒れるし、横に寝かせれば場所を取る。かといって、マグネットはくっつく場所がないし、粘着テープで固定するのも避けたい…そんな悩みを抱えている人におすすめのアイテムをご紹介します！

『noma 吊り戸棚用キッチンペーパーホルダー』は、吊り戸棚下のデッドスペースに使える便利グッズ。

シンプルで洗練された、清潔感のあるデザインで、キッチンのどんなテイストにも馴染みやすいです。山崎実業のtowerシリーズや無印良品の商品を思わせる雰囲気があります。

仕組みはとてもシンプルで、吊り戸棚の底板に差し込むように取り付けるだけ。

本体からアームを引き抜き、キッチンペーパーを通して戻せばセット完了です。

すべり止めシール付きで、ズレにくい工夫もされています。

簡単設置で見た目と使い心地がいっぺんに叶う！

取り付け可能なのは、厚さ約13mm〜27mmまでの吊り戸棚の底板。シンク下や洗面台などの扉にも設置可能です。

反対に取り付けられないのは、

・天板との隙間が5mm未満の場合

・扉が底板より20mm以上、下がっている吊り戸棚

・扉と底板の隙間が4mm未満の吊り戸棚

・吊り戸棚の内幅が35cm以下の場合

・照明器具の付いた吊り戸棚

…となっています。

他にも構造により取り付けられない場合があるので、購入前に一度確認するのをおすすめします。

バーの長さがロール幅よりゆとりをもって設計されているため、勢いよく引き出しても途中で外れにくいのがありがたいポイント。

キッチンペーパーが途中で落ちるストレスから解放されます。引き出すときもスムーズで、調理中もサッと引き出せて便利です。

本来は横向きに取り付けるタイプなのですが、試しに縦向きにしてみたところ、思いのほかしっかり保持してくれて驚きました。

筆者宅のキッチンは粘着テープ式や吊りタイプのホルダーが使えなくて困っていたので、この差し込む方式はまさに救世主。日々の家事で大活躍しています！

死角になりがちなスペースを収納に変えてくれるので、空いたスペースの使い道も広がります。

今回はダイソーの『noma 吊り戸棚用キッチンペーパーホルダー』をご紹介しました。

マグネットも粘着も避けたい、けれど使いやすさはしっかり欲しい…そんなわがままを叶えてくれる優れものです。気になった方は、ぜひチェックしてみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年11月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。