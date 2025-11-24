俳優・妻夫木聡が主演のＴＢＳ系日曜劇場「ザ・ロイヤルファミリー」（日曜・午後９時）の第７話が２３日に放送され、栗須（妻夫木聡）と加奈子（松本若菜）のシーンに注目が集まった。（以下、ネタバレがあります。ご注意ください）

ドラマの中盤。栗須と加奈子が仲良く夕食の準備をしている。加奈子は「どう？翔平」と騎手になった息子の翔平（市原匠悟）についてたずね、栗須は「頑張ってるよ」と答えた。加奈子は子離れできていないようで、さみしい思いを吐露。栗須は「一緒にがんばろう」と加奈子を支えると伝えた。そして左手を差し出し、加奈子の手を握った…。

まるで夫婦のような２人。この２分間のシーンを見たネットは「まだ結婚してないよね？」「で？この二人はまだ結婚してないの？」「てか、結婚したの！？」「え？いつ結婚したん？」「ねぇ加奈子と栗須は事実婚的な？」「え？これ栗須の家よね、加奈子さんと宅飲み？やばいめろい興奮」と混乱。

アップに映った２人の左手には指輪は見えず「指輪はしていないが…」「栗須と加奈子はなんなんだ！！！ 結婚してんの！？ 指輪見当たらないけど！？」「この２人は指輪してないからまだ結婚してないのかな？約束通り」と想像した。

また「栗須と加奈子の２人のシーンいい感じすぎて本当お似合いだった」「加奈子と栗須さんホントに夫婦みたい」「栗須と加奈子はすっかり夫婦みたいで良い感じでした」「栗須さんと加奈子さんキュンキュンする」といった感想も寄せられた。