西武・是沢涼輔捕手（25）が24日、埼玉県所沢市の球団施設で契約更改交渉に臨み、育成選手として再契約をした上で現状維持の年俸400万円でサインした。

今年8月には一度「野球を続けるか凄く悩んだ」と、現役引退に気持ちが傾きかけていたことを明かした。

健大高崎から法大を経て22年育成ドラフト4位で入団。しかし3年目の今季も支配下登録はかなわなかった。

8月中旬の球団のスカウト会議を前に、担当である竹下潤スカウトに「来年どうするんだ？」と聞かれ「辞めようかなと思っています」と答えたという。

悩み続けた是沢は、24年目のベテラン・栗山に相談。前向きな言葉をかけてもらい「今後も頑張ろうと思えた」。さらに人づてに、今井が是沢のフレーミング技術を高く評価していると聞き、心が決まった。

現役を、続けてみよう――。是沢はすぐに竹下スカウトに連絡を取り、「弱気な言葉を吐いてすみませんでした」と謝ったという。

今月22日には練習に来ていた今井に感謝の思いを伝えると、「頑張ろうな」と激励された。

「選手として自分を客観的に見て“もう、ちょっとキツいんじゃないかな”と思っていた。今井さんに声をかけてもらって、投手を助けられる捕手になろうと思った」

来季はまず、支配下登録を勝ち取るのが最大の目標となる。「（得意の）フレーミングを中心とした守備。アイデンティティを持っている部分を前面に押し出していきたい」と力を込めた。