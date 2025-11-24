お笑い芸人・陣内智則（51）が23日配信のABEMA「隣の恋は青く見える -Chapter TOKYO-」に出演した。

同番組は、関係に悩みや迷いを抱えるカップルたちが、お互いの同意のもと“一時的な破局”を選択し、彼氏・彼女がいない“恋愛フリー”の状態で、禁断の“公認”浮気生活を送る恋愛リアリティーショー。

今回の放送では、洋服の脱ぎっぱなし問題でもめるカップルが。

同居生活の不満として、女性が「脱ぎっぱなしのものを“洗濯物のカゴに入れて”って言ったって、いつもしない」と言うと、男性は「毎回やってるわけじゃない。鬼の首を取ったように見つけたって言って…」「靴下ちゃんと洗濯機に入れる男を見つければ」と反論した。

スタジオでこのVTRを見ていたタレント藤田ニコルと前田敦子は「嫌だ〜」と女性に同情。陣内は「結婚するには価値観、大事よね」とコメント。

歌手の岩橋玄樹が「僕はしっかり、（靴下を）2つ一緒にして裏返して入れる」と話すと、陣内は「それはそれで、“そんなことまでして…”って言う子もおる」と述べた。