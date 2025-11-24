第66代横綱・若乃花の花田虎上さんが自身のブログで、「千秋楽パーティー」と題して、自宅での食事の様子を公開しました。



【写真を見る】【 花田虎上 】 「自宅で私も千秋楽パーティーです」 「ハンバーグシチュー」「アボカドサラダ」「バゲット」 食事を堪能





花田さんは夕食として「ハンバーグシチュー」「アボカドサラダ」「バゲット」を楽しんだことを報告。「自宅で私も千秋楽パーティーです」と投稿し、力士たちが本場所最終日を祝うように、自身も特別な食事で一日の締めくくりを祝っている様子がうかがえます。







公開された写真からは、黄色い器に盛られたハンバーグシチューにブロッコリーが添えられ、チェック柄のランチョンマットの上に食事が並べられていることがわかります。

また別の写真では、木製の器に花柄の紙を敷いて盛られたバゲットと、レタスにアボカドのスライス、コーンなどのトッピングが載ったサラダも確認できます。サラダには「コブサラダドレッシング」をかけたと花田さんは説明しています。







花田さん自身が食事をとる様子も投稿されており、コブサラダドレッシングのボトルを手に持ち、家庭的な雰囲気の中で食事を楽しんでいる姿が写っています。







ブログ投稿の最後には「今日もお疲れ様でした」と一日の締めくくりを表す言葉も添えられていました。







この投稿に、「千秋楽パーティーにご馳走が待ってましたね」「アットホームな千秋楽パーティーにお疲れが癒されますね」「ハンバーグシチュー、デミグラスソースが、コクがあって美味しそうです」「我が家も千秋楽に乾杯 乾杯のお酒はもちろん『花若』で」などの声が寄せられています。



【担当：芸能情報ステーション】