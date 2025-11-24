プレミアリーグ第12節アーセナル対トッテナムの一戦が行われ、4-1でホームチームが勝利を挙げた。



先制したのはホームのアーセナルだ。36分、ミケル・メリーノが浮き球のパスをボックス内に送ると、受けたレアンドロ・トロサールが反転し、シュート、これがゴール左に突き刺さり、ノースロンドンダービーでリードを得る。



アーセナルの勢いは止まらず、41分、46分、76分にエベレチ・エゼがゴールを挙げてハットトリック達成。どれも簡単なゴールではなかったが、エゼが確実に決めてチームを勝利に導いている。





エゼはこれがキャリア通じて初めてのハットトリックに。アーセナルは勝ち点3を積み上げ、2位チェルシーとの勝ち点差を6とした。トッテナムは55分にリシャルリソンが得点を挙げたが、反撃はそこまで。勝ち点を積み上げられず、リーグテーブルでは9位となった。『Sky Sports』ではこの日3ゴールの新10番エゼがキャリア初のハットトリックに言及している。「(これは)特別なことだと。ずっとハットトリックができるよう祈っていたら叶ったんだ」今夏の移籍市場では鎌田大地が所属するクリスタル・パレスからやってきたエゼ。トッテナム移籍の可能性も報じられたが、最終的にはアーセナルへ移籍している。報道によると、トッテナム行きが濃厚となっていたが、ミケル・アルテタ監督がアーセナルへ来るようエゼに直接電話をし、ライバルであるトッテナム行きを辞めさせたといわれている。タイトルを争うライバルであるマンチェスター・シティが同節でニューカッスルに敗れており、アーセナルは昨季のリヴァプールのように首位を独走することになるのだろうか。