NECの塩貝健人が超ロング弾を含む2ゴールの大活躍 上田綺世&渡辺剛擁するフェイエノールト撃破の主役に
エールディビジ第13節のフェイエノールト対NECの試合が23日に行われ、NECが4-2の逆転勝利を飾った。
フェイエノールトの上田綺世と渡辺剛、さらにNECの小川航基と佐野航大もスタメンに名を連ねた注目の日本人対決となったが、この試合の主役になったのはNECの塩貝健人だ。
1-2で迎えた68分より出場した塩貝。直後にチームメイトのルブルトンがゴールを決めてNECが同点に追いつくと、84分左サイドからのクロスを塩貝が頭で合わせ逆転ゴールをマーク。
NECは先制した後、一時逆転を許す時間帯もあったが、途中出場の塩貝が2ゴールをあげ、逆転勝利に成功した。
塩貝は今シーズンここまでリーグ戦8試合で5ゴール、そして現在は2戦連発中だ。プレイタイムは272分と限られているが、その中で結果を残している。
塩貝の2点目はとんでもないゴール#佐野航大 が収めたボールを#塩貝健人 がセンターサークルから— U-NEXTフットボール (@UNEXT_football) November 23, 2025
ダイレクトでゴールを狙い
試合を決める本日2点目をゲット
エールディヴィジ 第13節 #フェイエノールト v #NECナイメヘン
https://t.co/vFkOaLZSK1 pic.twitter.com/dj0VrLPw40