エールディビジ第13節のフェイエノールト対NECの試合が23日に行われ、NECが4-2の逆転勝利を飾った。



フェイエノールトの上田綺世と渡辺​​剛、さらにNECの小川航基と佐野航大もスタメンに名を連ねた注目の日本人対決となったが、この試合の主役になったのはNECの塩貝健人だ。



1-2で迎えた68分より出場した塩貝。直後にチームメイトのルブルトンがゴールを決めてNECが同点に追いつくと、84分左サイドからのクロスを塩貝が頭で合わせ逆転ゴールをマーク。





さらに後半ATには佐野が前線でボールを収めると、パスがフェイエノールトDFに当たって、塩貝のもとへ。ハーフウェーライン付近と距離はかなりあったが、GKの位置を確認し右足を振り抜く超ロングシュートを叩き込んだ。NECは先制した後、一時逆転を許す時間帯もあったが、途中出場の塩貝が2ゴールをあげ、逆転勝利に成功した。塩貝は今シーズンここまでリーグ戦8試合で5ゴール、そして現在は2戦連発中だ。プレイタイムは272分と限られているが、その中で結果を残している。