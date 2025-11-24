バイエルン・ミュンヘンが快進撃を続けている。ブンデスリーガでは11試合で10勝1分けと無敗をキープし、2位ライプツィヒに早くも6ポイントの勝ち点差をつけて首位を快走。UEFAチャンピオンズリーグ(CL)でもリーグフェーズ開幕から無傷の4連勝で首位に立っている。



向かうところ敵知らずのバイエルンだが、26日(現地時間)に予定されているCLリーグフェーズ第5節アーセナル戦は彼らの真価が問われる大一番となるだろう。目下プレミアリーグ首位、CLでもバイエルン同様にリーグフェーズでは開幕から4連勝中のアーセナルと敵地ロンドンで対戦する26日の試合は、バイエルンにとって非常に難しい試合になることは間違いない。





もっとも、今のバイエルンは自信に満ち溢れているようだ。同クラブの取締役であるヤン・クリストフ・ドレーゼン氏は22日に行われたフライブルクとの試合後にアーセナル戦について問われると、「我々には大きな自信がある。決してナーバスになることはないだろう。アーセナルも、我々が良い状態にあることを知っているはずだ」と語り、アウェイゲームとは言えアーセナルに勝つ可能性は十分にあるとの考えを明かしている。また、エースストライカーのハリー・ケインも、「僕個人の調子は良いし、チーム全体も良い状態にある。アーセナルのセットプレイは危険だし、彼らのアタッカー陣の中には僕らにとって厄介になりそうな選手が何人かいる。でも、僕らにも彼らを痛めつけることができるだけの力はあると思うよ」とコメントし、トッテナム時代から特別な試合と意識してきたアーセナル戦での勝利に向けて闘志を燃やしている。アーセナルとの過去14回の対戦では8勝3敗3分けとバイエルンが優勢だが、果たして26日の試合はどのような結果となるのだろうか。