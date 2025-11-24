つんく♂「デートに誘われた」美人妻との2ショット公開「幸せ溢れてる」「仲良しで羨ましい」と反響
【モデルプレス＝2025/11/24】音楽家／総合エンターテインメントプロデューサーのつんく♂が11月23日、自身のInstagramを更新。夫婦ショットを披露し、反響を集めている。
【写真】天才音楽プロデューサー「デートに誘われた」元モデル妻とのプラベショット
つんく♂は「デートに誘われたハワイの土曜日」とつづり、夫婦ショットを投稿。メガネをかけ帽子を被って笑顔を見せるつんく♂と、同じく笑顔の妻の幸せな姿を公開している。
この投稿に「最高にいい笑顔」「幸せ溢れてる」「素敵な夫婦」「仲良しで羨ましい」などとコメントが集まっている。
つんく♂は2006年8月に元モデルの女性と結婚。2008年4月に双子の男児と女児が誕生し、2011年3月には第3子となる女児が誕生した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】天才音楽プロデューサー「デートに誘われた」元モデル妻とのプラベショット
◆つんく♂、妻との夫婦ショット披露
つんく♂は「デートに誘われたハワイの土曜日」とつづり、夫婦ショットを投稿。メガネをかけ帽子を被って笑顔を見せるつんく♂と、同じく笑顔の妻の幸せな姿を公開している。
◆つんく♂の投稿に反響
この投稿に「最高にいい笑顔」「幸せ溢れてる」「素敵な夫婦」「仲良しで羨ましい」などとコメントが集まっている。
つんく♂は2006年8月に元モデルの女性と結婚。2008年4月に双子の男児と女児が誕生し、2011年3月には第3子となる女児が誕生した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】