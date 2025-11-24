OWV佐野文哉、窃盗犯を捕まえていた エピソードに「かっこよすぎる」「ヒーロー」と反響相次ぐ
【モデルプレス＝2025/11/24】OWV（オウブ）の佐野文哉が、11月23日放送のフジテレビ系「千鳥の鬼レンチャン」（19時〜）に出演。ランニング中に窃盗犯を確保していたことを明かした。
【写真】佐野文哉、マラソン優勝直後の様子
この日の放送では、「千鳥の鬼レンチャン◆激闘！男子400ｍ走サバイバル！」と題し、体力・気力を極限まで削り合うサバイバルレース「第7回400m走サバイバルレンチャン」を放送。佐野も参加しており、レースの合間には共に参加していたSTARTO ENTERTAINMENT所属のジュニア8人組グループ・B&ZAI（バンザイ）の菅田琳寧と会話する様子が放送された。
菅田は、ライバル視しているという佐野の元へ行き「すみません、今回は勝たせてもらいます。練習やってきたんで」と宣戦布告。佐野も「僕もやってきました」と話すと、菅田は「知ってますよ。だって、窃盗犯捕まえたって、夜のランニング中に」と伝えた。すると、佐野は「夜の20キロランの後、窃盗犯を捕まえました」と警察官から逃げる犯人を追いかけて確保したことを明かしていた。
この放送を受け、視聴者からは「かっこよすぎる」「このエピソードが聞けるとは…！」「ヒーローだわ」と反響が寄せられている。（modelpress編集部）
情報：TBS
◆佐野文哉、窃盗犯を捕まえていた
◆佐野文哉のエピソードに反響
