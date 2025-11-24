歌舞伎俳優の片岡亀蔵（かたおか・かめぞう＝本名・片岡二郎）さんが２４日、東京・足立区の工場兼住宅で起きた火事によって死亡した。６４歳だった。

警視庁によると、同日午前４時頃、近隣住民により「煙が出ている」と１１９番通報。６０代男性２人が病院に救急搬送され、同５時７分に亀蔵さんの死亡が確認された。

目が大きく面長の役者顔で、味のある低音ボイスの名脇役だった。「菅原伝授手習鑑 寺子屋」の春藤玄蕃など時代物の重厚な敵役、世話物の人間味あふれる役を得意とした。平成中村座の常連で、２２年の「唐茄子屋 不思議国之若旦那」では吉原田んぼの蛙ゲゲコを愛嬌（あいきょう）たっぷりに演じた。１２月には京都・南座で「平家女護島 俊寛」の瀬尾太郎兼康、「弁天娘女男白浪」の狼の悪次郎を演じる予定だった。

２４日付のブログも更新。２２日付の投稿では、前日（２１日）に東京ドームで行われた長嶋茂雄さんのお別れ会に出席したことを報告していた。

◆片岡 亀蔵（かたおか・かめぞう）本名・片岡二郎。１９６１年９月１５日、東京都生まれ。５代目片岡市蔵の次男で、兄は６代目片岡市蔵。６５年歌舞伎座「忠臣蔵」天川屋義平の子で初舞台。６９年歌舞伎座「弁天小僧」丁稚三吉、「助六」茶屋廻り新次で４代目片岡亀蔵を襲名。屋号は松島屋。