WEST.の神山智洋（32）が24日、都内で行われた「ネイルオブザイヤー2025」授賞式に出席した。

昨年に続き2年連続での受賞。「本当に心からうれしく思います」と喜びを噛みしめた。昨年は舞台出演中のため、VTR出演という形で授賞式に参加したこともあり「めちゃめちゃ緊張してます」と打ち明けた。

この日のネイルのポイントを問われると「ブラック、ホワイト、シルバーの衣装をまず考えたんですけれども、そこからインスピレーションを頂きまして」と解説。ネイルと衣装の“トータルコーディネート”として、「黒のストライプのジャケットなので、黒のストライプだったり、パールのアクセサリーを付けたいなと思ったので、白の部分は質感は少しパールっぽい感じにしてみたり」とこだわりを明かした。

神山にとって、ネイルは「自分の個性や好きなものを指先まで詰め込める、無限大の可能性があるファッション」。「なかなか勇気が出ないなという方も、もしかしたらいらっしゃるかもしれない」とし、「僕が発信することによって、何か一歩踏み出すきっかけになればいいな」と願いを込めた。