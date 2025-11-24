¥¦¥ë¥ô¥¡¥ê¥óºÆ±é¤Ë¡ÖÂ¿Ê¬¡×¤È¥Ò¥åー¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¯¥Þ¥ó ¨¡ ¡Ø¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ãー¥º¡¿¥É¥¥ー¥à¥º¥Ç¥¤¡Ù»²Àï¤«
¡ÊMCU¡Ë¡Ø¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ãー¥º¡¿¥É¥¥ー¥à¥º¥Ç¥¤¡Ù¤È¤½¤ÎÂ³ÊÔ¡Ø¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ãー¥º¡¿¥·ー¥¯¥ì¥Ã¥È¡¦¥¦¥©ー¥º¡Ù¤Ë¡¢¤ª¤½¤é¤¯¥Ò¥åー¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¯¥Þ¥ó¤Î¥¦¥ë¥ô¥¡¥ê¥ó¤âºÆÅÐ¾ì¤¹¤ë¡Ä¡Ä¤À¤í¤¦¤«¡©
µìX-MEN¥æ¥Ë¥Ðー¥¹¤ò¸£°ú¤·¡¢2017Ç¯¤Î¡ØLOGAN¡¿¥íー¥¬¥ó¡Ù¤Ç¥¦¥ë¥ô¥¡¥ê¥óÌò¤òÂ´¶È¤·¤¿¥¸¥ã¥Ã¥¯¥Þ¥ó¤À¤¬¡¢MCU¹çÎ®ºî¡Ø¥Ç¥Ã¥É¥×ー¥ë¡õ¥¦¥ë¥ô¥¡¥ê¥ó¡Ù¤Ç´ñÀ×¤ÎÉü³è¡£¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥ì¥¤¥Î¥ë¥º¤Î¥Ç¥Ã¥É¥×ー¥ë¤È¶¦¤Ë2026~2027Ç¯Í½Äê¤Î¡Ø¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ãー¥º¡Ù±Ç²è¤Ø¤Î»²²Ã¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¸½»þÅÀ¤Þ¤Ç¤ËÀµ¼°È¯É½¤Ï¤Ê¤¤¡£
±ÑThe Graham Norton Show¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿¥¸¥ã¥Ã¥¯¥Þ¥ó¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤â¡Ê¥¦¥ë¥ô¥¡¥ê¥óÌò¤ò¡Ë¤ä¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡¢¡È¤¤¤ä¡¢¤â¤¦ÆóÅÙ¤È¤ä¤é¤Ê¤¤¡É¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤À¤±¤É¡¢¤Þ¤¿¿·ºî¤Ë½ÐÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢Âç¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¤Þ¤¿±é¤¸¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤é¤ì¤ë¤È¡¢¡ÖÂ¿Ê¬¡×¤È°ÕÌ£¤¢¤ê¤²¤Ê²óÅú¡£¥Õ¥¡¥ó¤Î´üÂÔ´¶¤òÀú¤ë¤è¤¦¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤À¡£
¥¸¥ã¥Ã¥¯¥Þ¥ó¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Î¡ØLOGAN¡Ù¤Ç¤ÎÂ´¶ÈÀë¸À¤¬¸å¤ËÅ±²ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¡Ö¤â¤¦ÀäÂÐ¤Ë¡ÈÀäÂÐ¡É¤È¸À¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÍ½ËÉÀþ¡£¡Ö¡È¤â¤¦ÀäÂÐ¤ä¤é¤Ê¤¤¡É¤È¸À¤Ã¤¿»þ¤Ï¡¢¤½¤ì¤ÏËÜ²»¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¿´ÊÑ¤ï¤ê¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¤Í¡£¤¿¤À¡¢¿ôÇ¯´Ö¤ÏËÜÅö¤ËÉüµ¢¤Î°Õ»×¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¡×¤ÈËÜ¿´¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¥¸¥ã¥Ã¥¯¥Þ¥ó¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¥¦¥ë¥ô¥¡¥ê¥óÌò¤ò²¿ÅÙ¤â±é¤¸¤Æ¤¤¿¤«¤é¡¢AI¤Ç¼«¿È¤òºÆ¸½¤Ç¤¤ë¤À¤±¤Î¡Ö½¼Ê¬¤Ê¡×±ÇÁüÁÇºà¤¬Î¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¥¸¥çー¥¯¡£¡Ö¼ÂºÝ¡¢¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ë¤â¤â¤¦5¡¢6²ó¤Ï½Ð¤Æ¤¤¤ë¤·¡£¼Â¤ÏËÜÊª¤ÎËÍ¤Ïº£¤Þ¤À°á¾Ø¼¼¤Ë¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤è¡×¤È¤â¾éÃÌ¤ò½Å¤Í¤¿¡£
¥¦¥ë¥ô¥¡¥ê¥ó¤Î¡ÈÁêÊý¡É¥Ç¥Ã¥É¥×ー¥ë¤Ï¡Ø¥É¥¥ー¥à¥º¥Ç¥¤¡Ù¤ËÅÐ¾ìÍ½Äê¤À¤È¤³¤È¤â¡£¥ì¥¤¥Î¥ë¥º¼«¿È¤â¡¢º£¸å¤ÎºÆÅÐ¾ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÏÃ¤·¹ç¤¤¤Ï¾ï¤Ë¤¢¤ë¡×¤È¡£
¡Ø¥Ç¥Ã¥É¥×ー¥ë¡õ¥¦¥ë¥ô¥¡¥ê¥ó¡Ù¤Î¸å¡¢¥¦¥ë¥ô¥¡¥ê¥ó¤Ï¥Ç¥Ã¥É¥×ー¥ë¤È¹ÔÆ°¤ò¶¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£¤â¤·¤â¥Ç¥Ã¥É¥×ー¥ë¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï¥¦¥ë¥ô¥¡¥ê¥ó¤âÏ¢¤ìÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤À¡£¤â¤¦°ìÅÙ¡¢¥¦¥ë¥ô¥¡¥ê¥ó¤¬¡ÈLet's Fucking Go¡É¤ÈÒì¤¯»Ñ¤ò¸«¤¿¤¤¡£
Source: