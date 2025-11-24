À®²Ì¤¬¾å¤²¤é¤ì¤Ê¤¤¾õ¶·¤ò¡ÖÂ¾¼Ò¤Ç¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¹¤êÂØ¤¨¤Æ¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡Ä¸µ¥ë¥¤¡¦¥ô¥£¥È¥óÈÎÇä°÷¤¬¸ì¤ë¡ã¶ì¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ë»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤³¤È¡ä
¹ñÆâ¤Î¥ë¥¤¡¦¥ô¥£¥È¥ó¤ÇÈÎÇä°÷¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¡¢11Ç¯ÌÜ¤Ë¤Ï¸ÜµÒ¿ô¤ÇÁ´¹ñ1°Ì¤òµÏ¿¤·¤¿ÅÚ°æÈþÏÂ¤µ¤ó¡£¤½¤ÎÀÜµÒ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Î¾¦ÉÊ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡Ö¤ªµÒÍÍ¤ÎÌ¤Íè¡×¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£¡ÖÈÎÇä°÷¤Ï¡¢¾¦ÉÊ¤òÇä¤ë¿Í¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÅÁ¤¨¤ëÂ¸ºß¡×¡£¤½¤¦¸ì¤ëÅÚ°æ¤µ¤ó¤¬¡¢¼«¿È¤Î·Ð¸³¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¸ÀÍÕ¸¯¤¤¤ä¿È¤À¤·¤Ê¤ß¡¢½êºî¤Ë¹þ¤á¤¿¡ÔÀÜµÒ¤Î¶Ë°Õ¡Õ¤òÄÖ¤Ã¤¿Ãø½ñ¡Ø¡Ö¼«Ê¬¡×¤È¤¤¤¦¥Ö¥é¥ó¥É¤òÇä¤ë ¸µ¥ë¥¤¡¦¥ô¥£¥È¥ó ¥È¥Ã¥×ÈÎÇä°÷¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¡Ù¤«¤é¡¢°ìÉô¤òÈ´¿è¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
* * * * * * *
°Å¤¯Ä¹¤¤¥È¥ó¥Í¥ë¤òÈ´¤±¤¿Àè¤Ë¡¢¸«¤¨¤¿¤â¤Î
¹â¹»»þÂå¤Î¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤Ç¡ÖÀÜµÒ¶È¡×¤ËÌ¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¡¢¡ÖÀÜµÒ¤ò¶Ë¤á¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¿Í¤Ë¤¼¤ÒÍè¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥ë¥¤¡¦¥ô¥£¥È¥ó¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î½¢¿¦ÀâÌÀ²ñ¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¿´ÂÇ¤¿¤ì¤Æ¡¢ÈÎÇä°÷¿ÍÀ¸¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿»ä¡£
19Ç¯´Ö¤ÎÈÎÇä°÷¿ÍÀ¸¤Ï¡¢º£¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤â¹¬¤»¤Êµ²±¤Ç¤¢¤ê¡¢»ä¤Î´ðÈ×¤È¤Ê¤ëÂ¿¤¯¥¹¥¥ë¤ä¿Í¤È¤Î·Ò¤¬¤ê¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡¢¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡£
¤Ç¤¹¤¬¤³¤³¤Ç¡¢ÀÜµÒ¤Î³Ú¤·¤µ¤âÈÎÇä°÷¤È¤·¤Æ¤Î´î¤Ó¤â¡¢´°Á´¤Ë¸«¼º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿»þ¤ÎÏÃ¤ò¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Ä¹Ç¯¡¢¿·½É¹âÅç²°Å¹¤Ç¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤¿»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Á´¤Æ¤Î¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤ò¼è¤ê°·¤¦¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×Å¹¤Ç¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤¬¤º¤Ã¤È¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Æþ¼Ò¤«¤é15Ç¯È¾·Ð¤Ã¤¿º¢¡¢¤è¤¦¤ä¤¯¤½¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬½ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢É½»²Æ»Å¹¤Ø¤Î°ÛÆ°¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿´¤«¤éË¾¤ó¤À°ÛÆ°¤Ç¤¢¤ê¡¢Æ´¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ªÅ¹¤ËÎ©¤Æ¤ë¤Î¤¬´ò¤·¤¯¤Æ¡¢ËèÆü¤¬¤È¤Æ¤â¿·Á¯¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¡¢Ëè·îË¬¤ì¤Æ¤¤¤¿¿ÈÂÎ¤Î¥ê¥º¥à¤¬¡¢µ¤¤Å¤±¤Ð°ÛÆ°¸å¤«¤éÈ¾Ç¯°Ê¾å¤â»ß¤Þ¤ê¡¢½é¤á¤Æ¤Î°ÛÆ°¤¬¡¢¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤ÆÁÛÁü°Ê¾å¤Ë¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤Èµ¤¤Å¤¤Þ¤·¤¿¡£
µ¤¤Å¤±¤Ð¡¢ËèÆü¤¬¤È¤Æ¤â¶ì¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿
°ÛÆ°¤Ï¡¢¿·½É¹âÅç²°Å¹¤Î»ä¤ÈÉ½»²Æ»Å¹¤Î¥¨¥¥¹¥Ñ¡¼¥È¤¬Æþ¤ìÂØ¤ï¤ë·Á¤Ç¤·¤¿¡£
°ÊÁ°¤«¤é³èÌö¤·¤Æ¤¤¤¿Èà¤ÎÂå¤ï¤ê¤¬¡¢»ä¤ËÌ³¤Þ¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£
°ÛÆ°¤·¤Æ¤«¤é¤âÈà¤¬¤¤¤¿Â¸ºß¤ÎÂç¤¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ç¼«Ê¬¤Ë¾¡¼ê¤Ë¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢³¤³°¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤ªµÒÍÍ¤Î¥¢¥Æ¥ó¥É¤ò¤¹¤ëÍ½Äê¤¬¥¥ã¥ó¥»¥ë¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤½¤Î¸å¤âÆó¤Ä¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÇÀ®²Ì¤¬¾å¤²¤é¤ì¤Ê¤¤¾õ¶·¤¬Â³¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¡Ö´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¥¨¥¥¹¥Ñ¡¼¥È¤È¤·¤ÆÁê±þ¤·¤¯¤Ê¤¤¡×¡Ö¼«Ê¬¤ÏÉ¬Í×¤È¤µ¤ì¤ë¿Íºà¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¼«Ê¬¤òÈÝÄê¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
µ¤¤Å¤±¤Ð¡¢ËèÆü¤¬¤È¤Æ¤â¶ì¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤¢¤ó¤Ê¤ËÂç¹¥¤¤À¤Ã¤¿ÀÜµÒ¤â³Ú¤·¤¤¤È»×¤¨¤º¡¢Ä¹¤¤¥È¥ó¥Í¥ë¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢¿¿¤Ã°Å¤ÇÀè¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤´¶³Ð¤Ç¤·¤¿¡£
¾ð¤±¤Ê¤¯¤Æ¿Í¤Ë¸À¤¨¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¡Ö¤³¤Î¾õ¶·¤«¤éÆ¨¤²¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬Æü¤ËÆü¤Ë²êÀ¸¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤â¡¢»ä¤Ï¤½¤ì¤òÇ§¤á¤¿¤¯¤Ê¤¯¤Æ¡¢¡ÖÂ¾¼Ò¤Ç¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¤¤¡×¤Ê¤É¤È¤¹¤êÂØ¤¨¤Æ¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤¤¤Ä¤«µî¤ë»þ¤Ï¡¢¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ÊÍýÍ³¤¬¤¤¤¤
¡ÖÂà¿¦¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿Æü¡¢»ä¤Ï¼«Ê¬¤ÎËÜÅö¤Îµ¤»ý¤Á¤¬Íý²ò¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤¢¤Î»þ¤Î»ä¤Ï¡¢¤¿¤À¿É¤¯¤ÆÆ¨¤²¤¿¤«¤Ã¤¿¤À¤±¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Å¹Ä¹¤«¤éÊó¹ð¤ò¼õ¤±¤¿¾å»Ê¤¬¡¢¤ï¤¶¤ï¤¶»ä¤Î¤¿¤á¤ËÅ¹ÊÞ¤Þ¤ÇÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
º£»×¤¨¤Ð¡¢¡ÖÂ¾¼Ò¤Ç¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Î±ü¤Ë¤¢¤ë¡¢»ä¤ÎËÜ¿´¤ò¸«È´¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¡£
¡ÖÅÚ°æ¤µ¤ó¤¬º£¤Î¶ì¤·¤¤¾õ¶·¤È¤«¡¢²¿¤«¤«¤éÆ¨¤²¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¼¡¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤â¡¢¤¤Ã¤È¤¤¤¤¥¹¥¿¡¼¥È¤ÏÀÚ¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£
¤É¤³¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¶ì¤·¤¤»þ¤ÏÍè¤ë¤Ï¤º¤À¤«¤é¤Í¡£ÅÚ°æ¤µ¤ó¤¬¤¤¤Ä¤«¤³¤³¤òµî¤ë»þ¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ë²¿¤«¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¤¤¤È»×¤¨¤ë»þ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¸ÀÍÕ¤Ï¡¢²þ¤á¤Æ°ìÇ¯¸å¤ËÂà¿¦¤ò·èÃÇ¤·¤¿»þ¤Ë¡¢ËÜÅö¤Î°ÕÌ£¤ÇÍý²ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Åö»þ¤Ï¡Ö¼¤á¤ë¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
°¦¤¢¤ë¸ÀÍÕ¤âÆÏ¤«¤Ê¤¤¤Û¤É¡¢¿´¤¬¹Å¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢µ¤»ý¤Á¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤È¡¢º£Æü¤Î¶ÐÌ³¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤é¡¢¤â¤¦°ìÅÙÅÁ¤¨¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ½Ð¶Ð¤·¤¿¤½¤ÎÆü¡¢ÀÜµÒ¤ò¤·¤Ê¤¬¤éµ¤»ý¤Á¤¬¤È¤Æ¤â·Ú¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¼¤á¤ë¡×¤È·è¤á¤¿»ä¤Ï¡¢¤â¤¦¿ô»ú¤ä¥¨¥¥¹¥Ñ¡¼¥È¤È¤·¤Æ¤Î¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤¬²¿¤â¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢ºòÆü¤Þ¤Ç¤ÎÀÜµÒ¤¬±³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤¯´¶¤¸¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
º£»×¤¨¤Ð¡¢¡Öº£ÆüÇä¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ì¤Íè¤òÇä¤ë¤³¤È¡×¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿»ä¤ò¼è¤êÌá¤»¤¿¤è¤¦¤ÊÆü¤Ç¤·¤¿¡£
¤¿¤À¤¿¤À¡¢½ã¿è¤ËÌÜ¤ÎÁ°¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¡¢¤Þ¤¿¼«Ê¬°¸¤Ë¤¤¤é¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é´ò¤·¤¤¡£
»ä¤ÎÀÜµÒ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¤µ¤é¤Ë¥ë¥¤¡¦¥ô¥£¥È¥ó¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é´ò¤·¤¤¡£¡Ö¤³¤ÎÀè¤â¤º¤Ã¤È·Ò¤¬¤êÂ³¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¡×¤È¡¢ÀÜµÒ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿º¢¤Î¼«Ê¬¤ËÌá¤ì¤¿¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÆü¤ÏÀÜµÒ¤¹¤ë¤¿¤Ó¡¢¡Ö¼¡²ó¡¢ÅÚ°æ¤µ¤ó¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¡Ö¤Þ¤¿¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ËÅìµþ¤ËÍè¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î»þ¤â¤ª´ê¤¤¤Ç¤¤Þ¤¹¤«¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤ªµÒÍÍ¤Ð¤«¤ê¤Ç¤·¤¿¡£
¤ªµÒÍÍ¤ò¸«Á÷¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö»ä¤Ï¤½¤Î»þ¤Ë¤Ï¤â¤¦¤³¤³¤Ë¤¤¤Ê¤¤¤ó¤À¡×¤È»×¤¦¤È¶»¤¬µÍ¤Þ¤ê¡¢ÎÞ¤¬¹þ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
»ä¤Ï¤³¤Î»Å»ö¤¬ËÜÅö¤Ë¹¥¤¤Ê¤ó¤À¤Ê¡¢¤È²þ¤á¤Æ´¶¤¸¤ë»þ´Ö¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÀÜµÒ¤¬¹¥¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¡Ê¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¡¿¼Ì¿¿Äó¶¡¡§Photo AC)
ÀÜµÒ¤ÎËÜ¼Á¤òËº¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¿´¤¬¤È¤Æ¤âÍÉ¤ì¤Æ¡¢µ¤»ý¤Á¤ÎÀ°Íý¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢ÍâÆü¡¢¤³¤ÎÆü¤Ë´¶¤¸¤¿¤³¤È¤òÅ¹Ä¹¤ËÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¼þ¤ê¤ÎÊý¡¹¤ò´¬¤¹þ¤ß¡¢¿´ÇÛ¤ò¤«¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤òº£»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤âËÜÅö¤Ë¾ð¤±¤Ê¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢Ä¹¤¤¥È¥ó¥Í¥ë¤«¤éÈ´¤±½Ð¤¹ÊýË¡¤¬Á´¤¯¸«¤Ä¤«¤é¤º¡¢°ìÅÙ¡Ö¼¤á¤ë¡×¤ÈÁ´¤Æ¤ò¼º¤¦¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢ËÜÅö¤ËÂçÀÚ¤Ê¤â¤Î¤ä¼«Ê¬¤Î´¶¾ð¤Ë½Ð²ñ¤¨¤¿¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¢¤Î»þ¡¢¿¿·õ¤Ë¸þ¤¹ç¤¤ÂçÀÚ¤Ê¶µ¤¨¤ò¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¾å»Ê¤ä¡¢¤³¤Î»Å»ö¤ò¤ä¤Ã¤Ñ¤êÂ³¤±¤¿¤¤¤ÈÅÁ¤¨¤¿»þ¤Ë¡¢¿´¤«¤é¥Û¥Ã¤È¤·¤Æ´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿Å¹Ä¹¤Ë¤Ï´¶¼Õ¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¿ô»ú¤ä¼ÂÀÓ¤Ð¤«¤ê¤òÄÉ¤¤µá¤á¤Æ¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¼«Ê¬¤ò¸«¼º¤¤¤«¤±¤¿»þ¡¢»ä¤òµß¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¡ÖÀÜµÒ¤¬¹¥¤¡×¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤Ç¤·¤¿¡£
¤â¤·º£¡¢¿ô»ú¤ËÄÉ¤ï¤ì¤Æ¶ì¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤¬¤¤¤¿¤é¡¢¼«Ê¬¤òÀÕ¤á²á¤®¤º¤Ë¡¢¡Ö¤Ê¤¼¤³¤Î»Å»ö¤Ë½¢¤¤¤¿¤Î¤«¡×¡Ö¤É¤ó¤ÊÀÜµÒ¤ò³Ú¤·¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡×¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¶ì¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Ëµß¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤â¤Þ¤¿¡¢¤¤¤Ä¤«¤ÎÀÜµÒ¤Îµ²±¤À¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î»þ¤Î´¶¾ð¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤Þ¤¿¡¢ÀÜµÒ¤Î³Ú¤·¤µ¤ò¼è¤êÌá¤»¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡Ø¡Ö¼«Ê¬¡×¤È¤¤¤¦¥Ö¥é¥ó¥É¤òÇä¤ë¡¡¸µ¥ë¥¤¡¦¥ô¥£¥È¥ó ¥È¥Ã¥×ÈÎÇä°÷¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¡Ù¡ÊÂçÏÂ½ÐÈÇ¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£