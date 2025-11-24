介護の日常は大変なことや未知のことも多いけれど、それだけじゃない。「ほっこりあり、驚きあり、涙あり…。時には大笑いも？」と話すのがイラストレーター・なとみみわさんです。なとみさんが義母や実母の介護にまつわる苦楽の日々を描いた北國新聞での連載マンガは大人気に。今回その連載が書籍化された『コミックエッセイ 介護わはは絵日記』より、反響の多かったエピソードをご紹介します。

* * * * * * *

「ただいま」と言ってくれないばあさん

【１】

8ヵ月の入院を経た結果、運動機能も認知機能も低下してしまい、イラストレーター・なとみみわさん一家と同居をすることになった”ばあさん”こと義母。

しかし同居を始めたものの、気を遣いまくって、なんだか居心地が悪そうな様子。

なんとか距離を縮めたい！

そう考えていた時、ばあさんが思いがけない行動を…。

もしかして同じ気持ちだった？

【２】

私のことを「びーちゃん」と呼んでくれたばあさん。

きっと距離を縮めたかったのはばあさんも一緒だったんだよね。

ならば私も…。

暗雲たれ込める同居生活が、ほんの少し明るくなった瞬間でした。

※本稿は、『コミックエッセイ 介護わはは絵日記』（講談社）の一部を再編集したものです。