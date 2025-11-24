義母がくれる“いつものお菓子”→変わらぬ愛情と愛あるツッコミに9千いいね「かわいい義母」「幸せな事」【ママリ】

義母がくれる“あのころ好きだったお菓子”に感じる、変わらない愛情

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。今回紹介するのは、もちまる@子育てママ(@mochimaru_mama)さんの投稿です。祖父母にとって、孫が幼かったころの思い出は、とても色濃く心に残っているもの。成長して好みが変わっても、「小さいころ好きだったから」とつい手に取ってしまう…そんな優しい気持ちがにじむ出来事がXで話題になっています。

祖父母にとって、孫が幼かったころの姿や、その時に好きだったものは、驚くほど鮮やかに残り続けるものです





投稿者さんの義母が、孫と会うたびに手渡してくれる“いつものお菓子”から伝わってくる、温かなエピソードです。

©mochimaru_mama

義母、会えばいつものお菓子くれる。「息子」が好きって言ったもの。ずっと覚えてくれてる。ありがとう。でもね。そちらの息子は40超えてるし、こちらの息子はもう11歳なんだ…

義母が手に取るお菓子には、孫がまだあどけなかったころの記憶が息づいているのでしょうね。「小さいころ、これが好きだったよね」と、当時の笑顔を思い浮かべながら渡してくれるその一瞬は、長く積み重ねてきた優しさそのもの。



その行動は、決して間違いではなく、むしろ「ずっとあなたを大切に思っているよ」という優しさの証とも受け取れますね。義母が差し出す“いつものお菓子”には、変わらない想いと時間を越えたつながりが、込められているようです。

この投稿には「息子が好きだったお菓子＝義母さんの中では永遠の正義😂✨」「いつまでも覚えてくれるのうれしいですね✨」などのリプライが寄せられていました。



少しズレていて、でも温かくて、思わずクスッと笑ってしまうやり取り。家族というのは、こうした“昔の記憶”が積み重なって、より柔らかく、温かい関係になっていくのかもしれませんね。

記事作成: nao16

（配信元: ママリ）