お笑いコンビ「マヂカルラブリー」野田クリスタル（38）が24日に都内で行われた、ネイチャーメイド「バルクサミット」PRイベントに出席した。

ローイングスクワットをしながらの登場。

2021年には自身考案の「クリスタルジム」を開設するなど、“筋肉芸人”のひとりとして界隈をけん引してきたが、最近は青木マッチョなどのライバルが出現し「ちっちゃく思われがちなんですけど、日々（身体は）デカくなっております！」と元気にあいさつ。ジャケットを脱ぎ、自慢の腕の筋肉をアピーした。

筋肉とお笑いのバランスは「取るまでもない」と断言。筋肉の「存在だけでもお笑いになっている。それがマッチョ芸人なんじゃないかな」と笑った。最近は身体作りでも「美」を意識。今年1年を漢字一文字で「美」と表現した。

もしも、長期休暇が取れたら何をしたいという質問には「ずっと想像していること。前もって準備した休みじゃなくて、“急に夏休みになりました”みたいな日がほしい」と回答。「1日スーパー銭湯にずっといます。本当に何もしません。今、癒やしを求めています」と明かした。