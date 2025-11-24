Image: Amazon

充電用ケーブルとしてぜひ持っておきたい。

スマートフォンやタブレット、パソコンに欠かせない充電ケーブルは何本持ってても困りません。十分な長さ＆高出力対応のケーブルは特に重宝します。

AnkerのPowerLine III Flowはまさにその条件を満たしてくれる、耐久性に優れたUSB-C to Cケーブル。Amazonブラックフライデー先行セールの対象商品として販売されています。

Anker PowerLine III Flow USB-C & USB-C ケーブル 1,290円 Amazonで見る PR PR

シリコンなので絡まりにくい。最大240Wの高出力対応なのもうれしい

Image: Amazon

Anker PowerLine III Flowの注目すべきところはその長さ。1.8メートルもあるので、ちょっと離れた場所にコンセントがあるときでも安心です。

ケーブルの素材にはシリコンが採用されているため、長いケーブルでも絡まりにくいのが非常にうれしいポイント。ありがたいことに結束バンドも付属しており、使わないときや持ち運びたいときにも便利です。

Image: Amazon

また、最大240W出力の急速充電に対応しているため、MacBook Proを含むノートPCの充電ケーブルとして使えるのも魅力的。ちなみにデータ転送速度に関しては最大480MB/秒となっています。なお、こちらのケーブルは映像出力には非対応とのことなのでご注意を。

Anker PowerLine III Flowのブラックフライデー先行セール価格はなんと税込1290円。デスクワークのオトモとしても活躍すること間違いなしの1本になりそうです。

Source: Amazon