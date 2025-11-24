TBS NEWS DIG Powered by JNN

きょうは関東など東日本の太平洋側を中心に、穏やかに晴れるでしょう。西日本も日差しが出ますが、午後は次第に雲が広がり、夜は九州で雨の降りだす所がありそうです。また、中国地方も日中、狭い範囲でにわか雨があるでしょう。東北や北陸は雲が多く、所々で雨が降る見込みです。北海道は天気の崩れはありません。

最高気温は全国的に平年より高く、北日本は5℃前後も高いでしょう。日差しが出る地域では小春日和になりそうです。

【きょうの各地の予想最高気温】
札幌　:12℃　釧路　:11℃
青森　:15℃　盛岡　:14℃
仙台　:16℃　新潟　:14℃
長野　:14℃　金沢　:18℃
名古屋:18℃　東京　:18℃
大阪　:19℃　岡山　:18℃
広島　:17℃　松江　:19℃
高知　:21℃　福岡　:19℃
鹿児島:21℃　那覇　:26℃

あすは西日本や東日本でくもりや雨になり、日本海側を中心に雷雨になる所もありそうです。関東は朝から断続的に雨が降るでしょう。北日本も午後は雨が降りだし、あさって水曜日は風も強まるでしょう。また、あす午後からは西日本で黄砂が予想されています。農作物の管理にご注意ください。