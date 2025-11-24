きょうは関東など東日本の太平洋側を中心に、穏やかに晴れるでしょう。西日本も日差しが出ますが、午後は次第に雲が広がり、夜は九州で雨の降りだす所がありそうです。また、中国地方も日中、狭い範囲でにわか雨があるでしょう。東北や北陸は雲が多く、所々で雨が降る見込みです。北海道は天気の崩れはありません。

最高気温は全国的に平年より高く、北日本は5℃前後も高いでしょう。日差しが出る地域では小春日和になりそうです。

【きょうの各地の予想最高気温】

札幌 :12℃ 釧路 :11℃

青森 :15℃ 盛岡 :14℃

仙台 :16℃ 新潟 :14℃

長野 :14℃ 金沢 :18℃

名古屋:18℃ 東京 :18℃

大阪 :19℃ 岡山 :18℃

広島 :17℃ 松江 :19℃

高知 :21℃ 福岡 :19℃

鹿児島:21℃ 那覇 :26℃

あすは西日本や東日本でくもりや雨になり、日本海側を中心に雷雨になる所もありそうです。関東は朝から断続的に雨が降るでしょう。北日本も午後は雨が降りだし、あさって水曜日は風も強まるでしょう。また、あす午後からは西日本で黄砂が予想されています。農作物の管理にご注意ください。