AHRESが阪急うめだ＆伊勢丹に登場！クリスマス限定POPUPで特別体験を♡

「Function with Entertainment」をコンセプトに誕生したライフスタイル＆ビューティーブランド「AHRES」が、この冬2つの百貨店で期間限定POP UP SHOPを開催。11月26日からは阪急うめだ本店、12月3日からは伊勢丹新宿店 本館に登場します。ここでしか体験できない空間演出に加え、購入者限定のクリスマス企画も実施します♡

期間限定POPUPで体感するAHRESの美学

今回のPOP UP SHOPは、ブランドの核である“Function with Entertainment.”を空間全体で堪能できる特別仕様。

阪急うめだ本店では11月26日(水)～12月2日(火)の7日間、きれいきれいスタジオにて展開。

続く伊勢丹新宿店 本館では12月3日(水)～9日(火)まで開催され、美容感度の高い来場者から注目が集まっています。

各館とも午前10時～午後8時までの営業で、最新アイテムやブランドの世界観をじっくりと体験できます。

阪急＆伊勢丹だけのクリスマスプレゼント企画♡

2店舗のPOPUP限定で実施されるクリスマスイベントでは、期間中にAHRES製品を1点以上購入すると“くじ引き”に参加できます。

当選すると、人気のスキンケアアイテム3点がセットになったスキンケアトライアルセット(すべてSAMPLE)が手に入るチャンス♡

クレンジングバーム(9g・約3日分)、導入美容液(8mL・約20日分)、化粧水(10mL・約3日分)が一度に試せる豪華内容で、数量限定のため早めの来店がおすすめです。

アクセス・開催概要をチェック

阪急うめだ本店の会場は大阪市北区角田町8-7・2階きれいきれいスタジオ、伊勢丹新宿店 本館は新宿3-14-1・1階ビューティーコスメティックスにて開催。

いずれも人気エリアのため、週末は混雑が予想されます。営業時間の変更や休館の可能性もあるため、来店前の公式HP確認が安心。

ブランドの世界観を楽しめるPOPUPだからこそ、ゆっくり体験したい方は平日が狙い目です。

この冬だけの特別なAHRES体験を♪



阪急うめだ本店と伊勢丹新宿店 本館で開催される期間限定POPUPは、AHRESの魅力を五感で楽しめる貴重な機会。

特にクリスマス限定のくじ引き企画は、ここでしか手に入らないSAMPLEが揃い、ホリデー気分をさらに高めてくれます。

美容好きな方へのギフト探しにもぴったり。ぜひ冬の街へお出かけして、AHRESの世界観に浸りながら特別なひとときを過ごしてみてください♡