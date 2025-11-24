リズムに乗って踊ることは、実はシニア世代にうれしい効果がたくさん。「TRF」のメンバー・SAMさん考案の振り付けを、一緒に楽しんでみましょう（構成＝上田恵子 撮影＝本社・武田裕介）

【画像】上半身と下半身の異なる動きが脳トレ効果に！

筋肉や関節の衰えを防ぐエクササイズ

僕は「TRF」で活動するとともに、ダンスの指導を行っています。そんななか、「シニア向けの振り付けがあったらいいのに」という声をいただいたんです。

ダンスを踊ったことのない70〜80代の方に楽しんでもらえる振り付け――。あれこれ試行錯誤して形にすると、リハビリにぴったりだと医師に目をとめていただけたのです。それが、10年ほど前のこと。

そもそも、ダンスは全身を使う有酸素運動。筋肉や関節の衰えを防ぐには効果的なエクササイズです。そのうえ音楽に合わせて上半身と下半身で異なる動きをしたり、振り付けを覚えたりと頭を使うので、認知症予防の脳トレ効果が期待できます。

僕は、老化について科学的に研究する学問・ジェロントロジー（老年学）について、南カリフォルニア大学のオンライン講座で2年ほど勉強しました。

それによると、筋肉は何歳からでも鍛えられ強くなるのだそう。フレイル（虚弱）を防ぐためにも、シニア世代こそ身体を動かす習慣が必要だと感じました。

運動は苦手という方もいらっしゃいますが、身体を動かしたり、音楽を聴いたりすることは、ポジティブな影響を与えます。「幸せホルモン」と呼ばれるセロトニンが分泌されるため、リラックスして心が落ち着くのだとか。寝る前に筋トレやストレッチをすると寝つきがよくなるのもそのためです。

運動強度はラジオ体操と同程度

シニア向けのダンスを考えるに際して、循環器の専門医や理学療法士、患者さんたちに協力してもらいました。そうして誕生したのが、誰でも安全に踊ることができて、身体の健康維持につながる「ダレデモダンス」です。

運動強度を示す「メッツ」という単位で説明すると、ゆっくりと平坦な道を散歩する程度で2メッツ、屋内掃除で3メッツ、ラジオ体操が4メッツとなります。

このダンスはラジオ体操と同等の4メッツ。ワークショップに来ていただいた最高齢の生徒さんは94歳ですが、楽しそうに身体を動かしてくださっていますよ。

振り付けの特徴は、それぞれの動きに意味があること。たとえば足腰の筋力アップ、股関節の可動域を広げる、体幹を鍛えるといった、シニア世代に必要なエクササイズ要素を盛り込みました。

今回『婦人公論』で紹介するのは、TRFの楽曲「survival dAnce」に合わせて考えた振り付けです。原曲はややテンポが速いので、たとえばユーチューブで流す場合は再生速度を0.9に設定するなど、自分に適した速度で踊ってみてください。もしくは、お好きなスローな曲に合わせるのもいいですよ。

ダンスは有酸素運動なので、速度を落としてもエクササイズ効果が変わらない点も魅力です。踊っている間は、しっかりと呼吸をすることを忘れずに。

立った状態で踊るのが難しい場合は、座位での振り付けも紹介していますので、参考にしてください。ただし、筋肉は動かすことでほぐれていくので、体調に問題がない方はできれば立って踊ってみましょう。

「このダンスを週に何回踊ればいいの？」と思われたかもしれません。長続きのコツは、ノルマはできるだけ低く、目標は軽めに設定すること。今回紹介する8つのダンスのうち、まずは好きな振り付けを1日に1回踊ってみませんか？

リラックスした状態で、リズムに乗ることから始めてみてください。いずれパート1から8まで通しで踊ることを最終目標にする。そして、通しの踊りを月に1回。慣れてきたら週1回行えると理想的だと思います。ダンスで楽しく、元気な身体を作りましょう。

始める前に……2つのストレッチから

急に身体を動かすと怪我をするおそれがあるので、血流を促し、身体を温めて、各部位の可動域を広げておきましょう

【写真を見て鏡のように真似してみて】

1）首と背中をほぐして身体を温める



（１）いすに姿勢よく腰かける。左手で頭を押さえながら、左側にゆっくりと頭を傾けて右側の首筋を伸ばす



（２）反対側も同様に。身体全体が引っ張られないよう注意して



（３）頭の後ろに両手を軽く添えて、ゆっくり前に倒していく



（４）両手の中指を首の付け根のくぼみ部分に当てながら、ゆっくりと上を向き背中を反らす

【POINT】

肩こりや首に痛みがある人、巻き肩の人はぜひ取り入れて。胸が開いて呼吸がしやすくなります。痛くない程度に行うことを心がけましょう

２）股関節と肩甲骨まわりの可動域を広げる



（１）足を広めに開いて立ち、つま先は外側に向ける



（２）両手で膝を押して外側に広げ、ぐっと腰を下方向に落とす



（３）腰と腕の位置はキープしたまま、右肩を内側に入れるように上半身をひねる



（４）左肩も同様に

【POINT】

背筋が丸まらないよう姿勢をキープ。体幹をしっかり意識して。股関節と肩まわりをほぐし、運動しやすい状態を作りましょう

次ページから実際に踊ってみましょう! Let’s ダレデモダンス!

TRFの楽曲「survival dAnce」に合わせた振り付けです。原曲はややテンポが速いので、自分に適した速度で踊ってみましょう。パート1〜8を通しで踊ることを最終目標に

パート1）パンチで血流を改善し肩こりを撃退



（１）まっすぐ立った状態から、おへそを左に向け、右腕を前に突き出す



（２）同じ姿勢のまま、右腕を後ろに引いて、左腕でパンチ



（３）もう一度（１）を



（４）正面に向き直り、まっすぐ立った状態に戻る

【座位バージョン】



背もたれに背をつけて座り、足を肩幅に開く。立ったときと同様に、体幹を意識しながらパンチ

パート2）キックでお腹とお尻の筋力アップ



（１）まっすぐ立った状態から、おへそを左に向け、右足を前にキック



（２）（１）の姿勢から、右足を後ろに引く。（3）（４）も同様に

【POINT】

身体はキックする方向に向けましょう。膝から下だけを動かすのではなく、股関節から足を持ち上げるイメージで。お腹やお尻の筋力が強化され、腰痛や膝痛の防止に効果が。安定した歩行にもつながります

【座位バージョン】



背もたれに背をつけて座る。股関節から足を上げることを意識して、片足ずつ前に蹴りだす

＜後編へつづく＞