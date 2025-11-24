岡山天音さん主演のＮＨＫ夜ドラ『ひらやすみ』（総合月〜木、午後10時45分〜）の第13回が11月24日、放送される。原作は真造圭伍さんによる同名人気漫画。



岡山天音さん演じるヒロトは29歳、元俳優でお気楽な自由人だ。近所のおばあちゃんから譲り受けた東京・阿佐ヶ谷の平屋で、いとこのなつみ（森七菜さん）と２人暮らしを始める――。

【写真】なつみはヒロトに出版社でのできごとを話し…

ヒロトと顔見知りになる不動産会社の立花よもぎを吉岡里帆さん、ヒロトの親友・野口ヒデキを吉村界人さんが演じる。

脚本は米内山陽子さん、語りは小林聡美さん。



＊以下11月24日放送回のネタバレを含みます。

第13回あらすじ

マンガ家を目指すなつみ（森七菜）は、投稿した漫画が受賞し緊張と不安を抱えて出版社を訪問する。

そして帰宅後、ヒロト（岡山天音）と一緒に夕食の準備をしながら、出版社での出来事を話すのだった。



（『ひらやすみ』／(c)NHK）

廊下のブースで１時間も待たされたこと、副編集長の二階堂（駿河太郎）と対面したこと、二階堂に言われた色々な言葉…。

ヒロトは、なつみの話を聞きながら、俳優を目指して初めて芸能事務所に行った時のことを思い出す。