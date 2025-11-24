¡Ö¤Þ¤µ¤Ë¤¤¤¤É×ÉØ¡×À¾ÌîÌ¤É±¡¢3²óÌÜ¤Î·ëº§µÇ°Æü¤ò½ËÊ¡¡ª ¡Ö¤¿¤Þ¤é¤óÂç¹¥¤»³ËÜ²È¡×¡Ö3¿Í¤È¤â¤¹¤Æ¤¡×
¸µAKB48¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÀ¾ÌîÌ¤É±¤µ¤ó¤Ï11·î22Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£3²óÌÜ¤Î·ëº§µÇ°Æü¤òÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÀ¾ÌîÌ¤É±¡¢3²óÌÜ¤Î·ëº§µÇ°Æü¤ò½ËÊ¡¡ª
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö·ëº§µÇ°Æü¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¤Ë¤³¤ê¤£¡¢¥Ñ¥Ñ¤Ë¤Þ¤¹¤Þ¤¹¤½¤Ã¤¯¤ê¡×¡Ö3¿Í¤È¤â¤¹¤Æ¤¤Ê¾Ð´é¡×¡Ö¤¤¤Ä¤â¸µµ¤¤òÄº¤¤¤Æ¤Þ¤¹¡×¡Ö¥Ë¥³¤Á¤ã¤ó¤Î¾Ð´é¤¬¤«¤ï¤¤²á¤®¡×¡Ö¤¿¤Þ¤é¤óÂç¹¥¤»³ËÜ²È¡×¡Ö¤º¤Ã¤È¤ª¹¬¤»¤Ë¡×¡Ö¤±¤¤¤Á¤ç¤óÁé¤»¤Æ¥«¥Ã¥³¤è¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¹¬¤»¤ÊÉ×ÉØ¤Ç¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡Ö¤Þ¤µ¤Ë¤¤¤¤É×ÉØ¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
(Ê¸:¸Å¸¶ Èþºé)
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÀ¾ÌîÌ¤É±¡¢3²óÌÜ¤Î·ëº§µÇ°Æü¤ò½ËÊ¡¡ª
¡Ö¤Ë¤³¤ê¤£¡¢¥Ñ¥Ñ¤Ë¤Þ¤¹¤Þ¤¹¤½¤Ã¤¯¤ê¡×À¾Ìî¤µ¤ó¤Ï¡Öº£Æü11·î22Æü¤Ï3²óÌÜ¤Î·ëº§µÇ°Æü¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢²ÈÂ²¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¥×¥ì¡¼¥È¤ò¼ê¤ËËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤ëÀ¾Ìî¤µ¤ó¤ÎÎÙ¤Ç¤Ï¡¢É×¤Ç¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¶Ë³Ú¤È¤ó¤Ü¤Î»³ËÜ·½°í¤µ¤ó¤ÈÌ¼¤â³Ú¤·¤½¤¦¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹¬¤»¤¢¤Õ¤ì¤ë²ÈÂ²¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë1Ëç¤Ç¤¹¡£
¡ÖÆüËÜ°ì¤«¤ï¤¤¤¤1ºÐ»ù¡×À¾Ìî¤µ¤ó¤Ï10·î30Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¡¢¡Ö»³ËÜ²È¤Î¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢²ÈÂ²¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÆüËÜ°ì¤«¤ï¤¤¤¤1ºÐ»ù¡×¡Ö²ÈÂ²3¿Í¤·¤¢¤ï¤»¤Î¤Ò¤È¤È¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤Ï¤¡¡¼Å·»È¡¢¡¢¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤Ï¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡ª
